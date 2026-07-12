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匯豐投信：迎接AI人型機器人的高光時刻

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

面對全球人口結構老化的趨勢，加上缺工潮席捲多種行業，市場對自動化勞動力的需求已達到前所未有的高峰。「沒人想做的工作,就交給機器人吧！」這句話已從科幻電影的台詞，正式走入現實,成為全球產業的現實解決之道。匯豐投信表示，這股由結構性需求驅動的龐大商機，正宣告人型機器人將成為未來十年的投資新顯學，投資人可伺機提早布局，掌握下一個科技成長主軸。

滙豐AI人型機器人多重資產基金預定經理人楊博翔指出，過去的工業機器人多半只能在固定軌道上執行單一、重複性的指令，但生成式AI的出現，賦予人型機器人強大的語意理解與邏輯推演能力，讓機器人在「聽得懂人話」這點有了大幅進步。

如今，機器人不僅能與人類進行更自然、流暢的交流，更能理解並完成具有複雜指令的工作。這種從「自動化設備」到「具身智能」的進化，讓人型機器人距離成為「通用型機器人」目標更近了許多，也打開人型機器人未來「走入尋常百姓家」的無限可能。

楊博翔表示，在產業應用方面，人型機器人未來將有機會廣泛落實到百工百業，專門替人類執行不受青睞的職務，像是在極端環境進行重體力搬運這類較困難的事情，或是高空作業、化學品處理或災難救援等高風險任務。

除了工業與商業應用，人型機器人的終極舞台將是走入每一個家庭。這波由生成式AI帶動的革命，將催生出各式各樣的家用機器人，大幅提升現代人的生活品質，例如，「專屬AI廚師」能精準客製化兼具健康又美味的餐點，「全能AI教滙豐投信 獨立經營管理師」能運用強大的運算力因材施教，且不必擔心師生衝突或情緒問題。

匯豐投信表示，一般投資人要精準挑選單一機器人硬體製造商或AI軟體公司，往往具有一定的專業門檻與集中性風險。透過由專業團隊管理的人型機器人主題基金參與這場創新革命，將是最具效率且相對穩健的投資方式。滙豐AI人型機器人多重資產基金運用超核心策略,精選成長型企業，以50~70%股票搭配債券的配置打造攻守兼備的投資組合；且每月實施股債再平衡機制，有效控制波動，能完整捕捉產業鏈上中下游的爆發潛力。

機器人 經理人 基金

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