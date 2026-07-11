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3重壓力齊聚新台幣摜破32元 台積電法說成全村希望

中央社／ 台北11日電

7月才剛揭開序幕，新台幣就摜破32元整數大關，而且貶勢凌厲，短短不到半個月，累計已跌逾3角。匯銀人士分析，中東緊張局勢升溫、台股修正以及股利發放旺季到來，3重壓力齊聚，短線新台幣難逃貶勢；下週則聚焦台積電法說會，觀察能否提振市場信心、帶動外資回流。

今年2月底美伊戰爭爆發，避險情緒升溫，推升美元指數上漲，而後美國通膨壓力走揚，市場對聯準會升息預期轉濃，亞幣普遍走弱，新台幣也不例外。截至7月9日，今年已經累計貶值2.3%，匯價跌回去年5月初「史詩級升值」前的水準。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，本週才剛跌破32元整數大關，9日盤中又破32.2元價位，這波貶勢主要受2因素影響，一是美伊衝突再起，國際油價應聲上漲；雖然市場還在觀望中東局勢如何發展，但本來國際油價上漲的負面影響正在消退，如今又籠罩陰霾，市場擔憂油價推升通膨壓力，使聯準會在維持利率不變與升息之間的權衡出現變數，升息預期因而轉濃。

第二，6月下旬起，美國費城半導體指數以及台日韓股市接連重挫，外資也出現巨量賣超。林啟超表示，這波股市漲勢雖有基本面支撐，但台日韓股市年線乖離率偏高，在升息預期升溫、中東戰事等因素干擾下，市場獲利了結及去槓桿賣壓湧現，外資加速撤出亞洲市場，使新台幣承受貶值壓力。

匯銀人士則認為，7、8月適逢股利發放旺季，台積電9日發放股利後，外資匯出需求明顯升溫，匯市立即感受到股利匯出壓力，出口商積極拋匯仍不足以完全消化，使新台幣持續承受貶值壓力。短期新台幣趨貶態勢明確，32元或許將成新常態；下週先看是否能守32.2元價位，如果守不住、可能就進一步測試32.4元。

林啟超表示，不只新台幣走貶，近期亞幣普遍偏弱，追根究底仍是美元強勢所致。美國聯準會6月中旬利率決策會議後，市場對升息預期反應略顯強烈，帶動美元走強；即使後續國際油價、經濟數據變化可能讓市場重新調整預期，但預期修正需要時間，尤其近日美伊衝突再起，更增添市場不確定性。

林啟超指出，如果國際油價能持穩於每桶70美元附近，聯準會可能認為通膨屬於暫時性現象，傾向維持利率不變，美元指數也有回落空間；反之，若油價升向80美元甚至90美元，聯準會對通膨的評估改變，升息預期將再次升溫。

不過林啟超認為，下週台積電法說會仍是重要觀察指標，如果能釋出利多、重新點燃市場信心，外資回流有望抵銷部分股利匯出壓力，「看看能不能上演一人救全村的戲碼」。

台幣 中東 法說會

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