快訊

巴威颱風想再度睜開眼？ 粉專：受地形影響 路徑不排除南偏

聽新聞
0:00 / 0:00

企業融資需求高 商業本票成交量、利率走揚

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行最新金融統計顯示，2026年6月商業本票（CP）成交金額攀升至5.0865兆元，較5月增加約1,831億元，創下歷史新高；同時30天期商業本票初級市場發行利率升抵1.95%，寫下2008年12月以來新高。市場認為，商業本票交易量與利率同步走揚，反映企業短期融資需求明顯升溫，資金成本也持續墊高，並呼應中央銀行第2季理監事會後維持貨幣政策「偏緊」的政策基調。

值得注意的是，在成交量創高的同時，30天期商業本票利率持續攀升，代表企業短期融資成本正逐步提高。近期企業因營運週轉、股利發放及投資支出等因素，短期資金需求增加，加上投資人對短期資金收益率要求提高，使商業本票發行利率一路走揚，也反映貨幣市場資金價格出現上修。

相較之下，銀行間資金成本則維持相對穩定。央行資料顯示，6月金融業隔夜拆款利率為0.823%，較5月的0.825%微幅下滑，並未隨商業本票利率同步上升。市場分析，隔夜拆款利率主要反映銀行與銀行之間隔夜資金拆借成本，也是央行貨幣政策傳導的重要指標；商業本票利率則反映企業向市場融資的成本，兩者雖同屬短期利率，但受影響因素不同。

貨幣政策 央行 中央銀行

延伸閱讀

央行強調貨幣政策偏緊 減發存單不是放水

個人理財周轉金近11月大增1.74兆元 央行緊盯股市信用擴張

鎖定「短天期＋高票息」 非投等債ETF 00990B明掛牌

非投資級債 人氣增溫

相關新聞

人事震撼…台積研發大將 傳轉戰聯發科

台積電先進封裝研發大將、資深處長侯上勇六月卅日退休，傳他退休後，將加入ＩＣ設計大廠聯發科經營團隊，持續推進台灣矽光子及共同封裝光學（ＣＰＯ）技術邁向商業化新里程碑。這也是繼台積電前資深副總余振華退休、今年五月加入聯發科經營團隊後，又一位先進封裝重量級人物，加入聯發科團隊。

AI穩居台股Q3關鍵 但為何AI投資熱潮恐添Fed決策變數

第二季資本市場歷經戰爭、利率與總體經濟等多重因素干擾後，進入第三季，投資焦點逐漸回到企業基本面。不少台股投資人關心接下來市場會怎麼走，債券投資人又要注意什麼？

聯發科衝矽光子 瞄準AI資料中心光互聯

ＩＣ設計大廠聯發科近年積極布局共同封裝光學技術（ＣＰＯ），除了宣布策略性投資美國矽光子新創Ayar Labs外，也同步深化微軟及台積電的合作，瞄準人工智慧（ＡＩ）資料中心光互連市場，展現從ＡＳＩＣ（特殊應用積體電路）晶片設計延伸至光電整合平台的企圖心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。