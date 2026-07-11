企業融資需求高 商業本票成交量、利率走揚

中央銀行最新金融統計顯示，2026年6月商業本票（CP）成交金額攀升至5.0865兆元，較5月增加約1,831億元，創下歷史新高；同時30天期商業本票初級市場發行利率升抵1.95%，寫下2008年12月以來新高。市場認為，商業本票交易量與利率同步走揚，反映企業短期融資需求明顯升溫，資金成本也持續墊高，並呼應中央銀行第2季理監事會後維持貨幣政策「偏緊」的政策基調。

值得注意的是，在成交量創高的同時，30天期商業本票利率持續攀升，代表企業短期融資成本正逐步提高。近期企業因營運週轉、股利發放及投資支出等因素，短期資金需求增加，加上投資人對短期資金收益率要求提高，使商業本票發行利率一路走揚，也反映貨幣市場資金價格出現上修。

相較之下，銀行間資金成本則維持相對穩定。央行資料顯示，6月金融業隔夜拆款利率為0.823%，較5月的0.825%微幅下滑，並未隨商業本票利率同步上升。市場分析，隔夜拆款利率主要反映銀行與銀行之間隔夜資金拆借成本，也是央行貨幣政策傳導的重要指標；商業本票利率則反映企業向市場融資的成本，兩者雖同屬短期利率，但受影響因素不同。