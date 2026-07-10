CRIF：跨境金融面臨四痛點 跨境合規從傳統KYC升級為UBO穿透識別

隨著全球供應鏈重組、地緣政治風險升溫，以及穩定幣等新興支付工具快速發展，跨境金融正進入效率與風險並行的新階段。過去企業與金融機構關注的是資金能否快速流動，如今更關鍵的是交易背後的實質控制人是否能被清楚辨識，並在交易發生前完成合規判斷與風險攔阻。

全球商業資訊與信用風險解決方案領導品牌CRIF8日舉辦年度論壇，以「驅動韌性：數據合規重塑供應鏈信任」為主題，聚焦穩定幣、UBO（最終實質受益人，Ultimate Beneficial Owner）穿透識別與AI風控，協助企業與金融機構因應跨境金融挑戰，強化交易透明度與風險治理能力。本屆論壇邀集科技發展協會、加密貨幣交易所、銀行法金、金融科技等產官學界專家，圍繞UBO審查、數位金融、數位資產交易與穩定幣監理等議題，協助企業掌握跨境支付創新、合規要求與供應鏈管理的關鍵解方。

CRIF聚焦全球供應鏈重組、跨境金融監理趨嚴與企業實質控制權透明化等議題。在全球貿易型態快速變動下，跨境金融正面臨四大痛點，包括：各國申報標準不一、企業資料分散於不同司法管轄區、股權與信託結構難以穿透，以及高風險交易難以及時攔阻。隨著跨國集團、關聯企業、離岸公司、代理人與信託架構交織，若業者僅仰賴傳統KYC與企業表面資料進行審查，已難以因應日益複雜的跨境交易情境。

CRIF亞洲區合規事業負責人郭曉薇表示：「跨境合規正從傳統KYC進一步升級為UBO穿透識別。對金融機構而言，最終實質受益人不只是客戶審查流程中的資料欄位，更是辨識交易對手、判斷資金流向、掌握制裁風險與落實金融盡職調查的重要基礎。」

CRIF發現在跨境金融實務中，25%透明度門檻是金融機構進行資訊揭露與客戶盡職調查的重要起點；50%制裁標準，則是判斷交易對象與資產流動風險的重要依據。換言之，UBO識別不只是辨識股東名冊上的持股比例，更是判斷誰真正擁有控制力，以及是否可能觸及制裁或資產凍結風險。若無法穿透背後控制關係，將可能在表面合規的交易中，忽略真正的實質受益人風險。

此外，防制洗錢金融行動工作組織對UBO資訊提出「充分性、正確性、即時性」三大要求，代表金融機構不能只停留在單次性審查或靜態名單比對，而必須持續掌握企業股權異動、關聯企業變化、負面事件與跨境資料更新。當各國申報標準不一、資訊更新頻率不同，UBO資料品質將直接影響授信審查、交易監控、制裁篩檢與供應鏈金融判斷。

跨境供應鏈金融近年快速成長，已從單純的資金融通工具，逐步轉型為企業強化流動性管理與供應鏈韌性的核心機制。根據《World Supply Chain Finance Report 2026》，2025年全球供應鏈金融市場規模達2.65兆美元，較2024年2.46兆美元成長約7.5%；資金使用量首次突破1兆美元，年增近7%，顯示企業對跨境資金效率與供應鏈金融服務的需求持續升高。在此趨勢下，穩定幣具備24/7即時清算與點對點移轉特性，有機會降低傳統代理銀行、批次清算與跨時區作業造成的交易摩擦，縮短供應鏈上下游的資金週轉時間，成為企業探索跨境結算效率的重要選項。

不過，穩定幣的即時性也大幅壓縮合規審查時間。當資金能在短時間內完成跨境移轉，銀行與相關業者執行KYC、交易監控、制裁名單篩檢與UBO驗證的時間將被縮短。若仍仰賴傳統延時篩檢與人工覆核，將難以及時辨識高風險交易，更可能使風險在監控完成前即已擴散。對此，CRIF也和博士旺創新（BaaS）合作，預期投入在穩定幣基礎服務商的合作，透過基礎服務設施整合，直接將UBO驗證，制裁名單，有效地址白名單等整合提供查詢。