巴威颱風來襲 七大產、壽險公司協助保戶應變方案一次看

巴威颱風的結構、路徑不斷發生變化，全台持續緊盯巴威颱風的動向，國內多家產、壽險公司皆已啟動因應措施，協助保戶因應可能的風險。

國泰人壽啟動十大保戶服務措施、國泰產險啟動關懷措施

國泰人壽十大保戶服務措施包含：一、快速理賠；二、醫療理賠預付金；三、免費保單換發服務；四、續期保費緩繳服務；五、保險單借款利息緩繳服務；六、要保人或其直系親屬保險單借款增貸免息；七、受災戶房屋貸款本息緩繳服務；八、電話客戶服務；九、學團服務專線；十、國泰志工賑災服務。

國泰人壽指出，針對應繳月為2026年7月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2026年9月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。智能客服中心也提供客服專線0800-036-599（手機請改撥02-4128-010或使用網路電話），有需要之民眾亦可善加利用。

國泰人壽呼籲民眾「颱風不輕忽、及早做準備、在家最安心」，隨時關心颱風動向，及早做好防颱準備，清理戶外水溝，固定好門窗招牌，收好陽臺盆栽，準備手電筒及電池因應停電；出外也請特別注意較大雨勢、留意強風，避免從事海邊及山區活動。

國泰產險提醒保戶提早做好防颱準備，預先做好防災措施，密切注意政府公告，保持警覺並多留意氣象狀況及自身安全。民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，國泰產險提醒，在水退前千萬不要發動車輛，避免引擎進水受損，由於目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，若水已淹及排氣管高度，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。若民眾已投保國泰產險「住宅火災及地震基本保險」與「住家綜合險－泰安心」兩項商品，兩者皆涵蓋「颱風及洪水災害補償」保障。依據保險標的所在地區不同，提供新台幣7,000至9,000元不等的理賠限額。國泰產險提供客服專線，若颱風造成損失，請撥打0800-212-880，或官方網站。

富邦人壽與富邦產險六大緊急應變方案

富邦人壽、富邦產險於第一時間啟動緊急應變方案，富邦人壽保戶若因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施；富邦產險亦同步啟動快速理賠機制，為保戶提供最即時的協助與理賠指引。富邦積極關注災情，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度颱風侵襲，早日恢復正常生活。

富邦人壽指出，針對應繳月為今年6月至10月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務員以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於七大合作院所住院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。此外，富邦人壽亦提供客服專線（0809-000-550），或可至全台各地客戶服務櫃檯，有需要之保戶可善加利用。

富邦產險亦同步啟動快速理賠機制，為保戶提供最即時的協助與理賠指引。富邦積極關注災情，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度颱風侵襲，早日恢復正常生活。

富邦產險亦提醒民眾，若遇到愛車泡水情況，泡水高度已超過車底板時，切記不可將車輛主電源開啟或發動引擎，避免造成電路短路或引擎機件受損，保持原狀先聯絡修理廠拖吊回廠檢修。此外，若住家屋內發生淹水情形，建議可先拍照記錄，後續再申請相關理賠。若富邦產險保戶遇到車輛因颱風導致泡水損壞，或是屋內淹水等情況，可至富邦產險的「富邦小管家會員平台」通報理賠及查詢理賠說明及應備文件，亦可透過臨櫃、送件業務員等多元通路申請，富邦將秉持「從優、從速、從寬」原則辦理。如有疑問，歡迎撥打客服專線 0800-009-888 洽詢。

南山人壽提供三項理賠服務與三大關懷措施、南山產物啟動保戶服務

為因應颱風可能帶來的衝擊及災害，南山人壽已迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括：一、「免收保單借款利息」；二、「免收房屋貸款利息」；三、「緩繳保費」；四、「快速理賠」；五、「住院關懷預付保險金」；六、「保險金扣抵醫療費用」服務。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心（免付費客服專線0800-020-060）申請即可。

南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因颱風導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」之保戶，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。同時，保戶若因災情發生任何財損情況，皆可撥打南山產物24小時道路救援/理賠服務專線（0800-005-678），將有專人盡快提供協助。

此外，受颱風影響，往返台灣班機時間可能有提前、取消、延遲等異動，提醒民眾出發至機場前請留意航空公司發送之航班異動通知，或可至航空公司官網、APP查詢即時航班動態，掌握最新航班資訊。針對旅行不便綜合保險的相關問題，敬請參考南山產物官網「旅行不便險小叮嚀」專區。

新光人壽啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務

新光人壽迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，協助保戶度過難關，並提醒民眾務必做好防颱準備，注意自身安全。「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務。

保戶若需申請「新光防災五保」各項服務或了解相關內容，可直接至全國各地客戶服務櫃檯(據點明細請洽新光人壽官方網站，或主動洽詢業務服務人員申請前述五項優惠服務，有相關問題亦可洽詢本公司客戶服務專線0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。

凱基人壽提供五大保戶關懷服務

凱基人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要之協助，第一時間迅速推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等五大保戶關懷服務 (詳見附表)，讓保戶能獲得即時安心的保險支援，一同度過風災難關。

凱基人壽保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，有關理賠需檢附文件，可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新臺幣6萬元之「住院預付金」，及時發揮保險保障功能，成為保戶安心的依靠。

此外，凱基人壽表示，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課之範圍，或能提出公家機關開立之受災證明(如：村里長證明)的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期於即日起三個月內者，可提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算三個月。在「保服優惠」部份，自即日起至一年內已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳六個月利息優惠；凡受災地區之保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起三個月內，均可向凱基人壽申請辦理免費補發保險單。

凱基人壽也提供「旅平險彈性調整」則針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於即日起一週內提出契變申請辦理取消或延期。上述相關服務詳情可洽詢業務員、客戶服務專線（0800-098-889）及各地客戶服務中心。

凱基人壽提醒民眾，應隨時注意颱風最新動態，並注意自身安全及做好防颱準備，平日可定期疏通社區水溝，颱風來臨時要將家中懸掛物與門窗固定好，且備妥防災用品。居住在低窪或土石流潛勢地區民眾，可先暫時撤離至安全地方，並盡量避免於颱風期間從事登山、溯溪、觀潮、戲水、釣魚等活動。保險的本質是預先準備、分散風險，在遇到危難時能夠有充足的保障度過難關，民眾亦可檢視自身需求，加強保障。

台灣人壽暨中國信託產險啟動六大保戶關懷服務

台灣人壽暨中國信託產險提醒民眾嚴防強風及豪大雨，提前備戰做好防颱措施，注意安全避免不必要的外出，台灣人壽與中國信託產險已成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠。

巴威颱風威力不容小覷，台灣人壽啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金」、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」等服務。中國信託產險則成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

颱風期間服務不打烊，台灣人壽第一線客服人員維持正常服務，亦密切關注颱風動態，加強各地服務通報機制，主動查詢比對受災保戶及關懷聯繫，若颱風災害符合保單理賠條件之傷亡保戶，即啟動快速理賠服務及預付醫療保險金，所需文件後補即可。

台灣人壽保戶可至全臺7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，全年無休不受時間及空間限制，只要依系統操作隨時可上傳資料申請理賠，再將正本寄回台灣人壽總公司即可完成申請。保戶服務項目可上台灣人壽官網或撥打免費客服專線0800-099-850諮詢；中國信託產險保戶若因颱風造成相關班機或旅程延誤，個人旅行綜合保險等相關理賠服務，可上官網或撥打24小時服務專線0800-075-777諮詢。

三商美邦人壽啟動五大保戶關懷服務

因應巴威颱風來襲，三商美邦人壽發揮愛心、關懷社會，除提醒社會大眾做好防颱準備外，並針對巴威颱風啟動相關保戶服務因應機制如下：一、保單借款利息減免，即日起至今年08月31日止，受災保戶淨增加之保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單之累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限；二、免費補發保單，若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至今年10月31日止，敬請保戶提出申請，免收重製工本費。

三、續期保費緩繳，續期保險費應繳費日為今年05月至10月的受災保戶，繳費期限可延長至今年12月31日止；四、快速理賠，理賠單位將偕同業務員，主動協助受難保戶快速辦理理賠服務；五、房屋貸款本金緩繳，即日起至今年09月30日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。公司保戶可利用免費諮詢專線0800-022-258提出需求，將即時獲得答覆與協助。