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巴威颱風來襲 合庫人壽「風災保戶關懷服務措施」 理賠、保費緩繳啟動

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中央氣象署已發布巴威颱風警報，提醒民眾提前做好防颱、防雨準備。因應颱風可能帶來的災損風險，合庫人壽同步啟動「風災保戶關懷服務措施」，提供理賠協助、保費緩繳、保單借款及保單補發等服務，協助保戶減輕災後負擔，安心度過風災。

合庫人壽表示，災害發生後將主動檢索可能受災保戶名單，並提供理賠協助。保戶亦可撥打客服專線0800-033-133洽詢相關服務，公司將秉持「從寬、從速、從簡」原則，協助保戶儘速完成理賠申請。

針對受災保戶，合庫人壽提供保費緩繳、保單借款及保單補發等關懷服務。保戶申請下列各項服務時，均須檢附相關受災證明（如里長開立之受災證明文件），並經本公司審核通過後辦理。保費緩繳：保費應繳日於災害發生日後3個月內者，可填寫保費緩繳申請書，申請保費緩繳3個月。保單借款：有緊急資金需求者，可於災害發生日後3個月內申請保單借款新貸或增貸，並享3個月免息措施。保單補發：若保單因災害遺失或毀損，可於災害發生日後3個月內申請補發保單，免收補發工本費。

除災害期間提供即時協助外，合庫人壽也持續推動多元保戶關懷措施。針對有家庭照顧需求的保戶，提供免費「安心守護計劃」，由專業顧問協助評估家庭照顧需求，並規劃照顧方案，提供每位保戶最高80小時居家服務及不限時數的顧問服務，協助家庭照顧者獲得適時支援。相關服務可洽安心守護專線0800-50-7272（有你真好真好）。

合庫人壽表示，將持續秉持「合力家在」的服務精神，無論重大災害或日常生活，都將持續提供保戶即時且完善的關懷服務，陪伴保戶與家庭共同打造更安心、更具韌性的生活保障。

保單 巴威颱風

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