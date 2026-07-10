日銀可能升息？日圓兌美元止跌回升

在日本生產者物價持續升溫帶動升息預期下，日圓止跌回升。日圓兌美元連日貶破162後，10日回升至161.4至161.5附近。本國銀行分析，日本6月生產者物價（PPI）年增率升至7.1%，高於5月修正後的6.6%，並創下2023年初以來最快增速，進一步強化市場對日本銀行（BOJ）年底前再度升息的預期。

國銀指出，日銀前官員渡邊也表示，日銀今年稍晚可能加快升息步伐，在升息預期升溫帶動下，美元兌日圓小幅回落，推升日圓反彈。不過，由於美日利差仍具支撐，美元兌日圓回落幅度相對有限，短線預期匯價可能維持在160左右。