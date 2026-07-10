票交所祭退票從寬措施 7月10日、13日退票符合條件免列紀錄

因應巴威颱風來襲，造成全台部分縣市7月10日停止上班，為降低天然災害對企業及民眾資金調度的衝擊，台灣票據交換所今（10）日宣布啟動退票從寬處理措施，凡符合規定的存款不足退票案件，可免列退票紀錄及補票紀錄，並免收相關手續費，協助支票存款戶度過短期資金周轉壓力。

票交所表示，依據「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」等相關規定，支票存款戶若於7月10日及13日發生存款不足退票，只要分別於次一個營業日完成重提付訖、清償贖回或提存備付並完成註記，一律不列入退票紀錄，也不計入補票紀錄，同時免收手續費。

不過，票交所提醒，若支票存款戶在原退票據完成重提付訖前，即先行提取備付款項，該筆退票仍將重新列入退票紀錄，適用優惠措施時仍須留意相關規定。

此外，若支票存款戶因本次颱風造成重大災害，導致清償票款能力受影響，可檢附相關證明文件，向辦理退票的金融機構申請轉送當地票據交換所辦理重大災害註記。完成註記後，自災害發生日起六個月內，即使存款不足退票累積達三張，也暫不通報為拒絕往來戶；若於此期間完成重提付訖、清償贖回或提存備付，其退票紀錄亦不對外提供查詢，有助減輕企業及商家信用衝擊。

票交所表示，如7月10日後巴威颱風持續影響，導致全台或部分地區再度宣布停止上班，相關退票從寬措施將持續比照辦理，協助受災民眾及企業維持正常營運，降低天災對金融交易及票據信用的影響。