颱風天金融不停擺 央行提供5.85億美元外幣資金、挺銀行跨境營運

受到巴威颱風侵襲影響，全台多個縣市今（10）日停班停課，銀行業多數據點暫停營業，台北外匯市場也同步休市。不過，國際金融市場仍照常運作，中央銀行啟動應變機制，持續辦理國際金融交易與交割作業，並提供國內外匯指定銀行及本國銀行海外分行外幣流動性，確保金融體系穩定運作。

央行指出，今日共對國內外匯指定銀行（DBU）及本國銀行海外分行提供外幣資金5.85億美元，以滿足銀行外幣流動性需求，維持各項跨境金融交易及海外營運正常運作，避免因天候因素影響銀行外幣資金調度，進一步確保金融市場穩定。

央行表示，雖然國內因颱風因素導致金融市場部分交易暫停，但國際外匯及金融市場並未停擺，相關跨境資金調度、外幣支付及交割仍須持續進行。因此，央行今日仍安排相關同仁到行上班，負責國際金融交易及交割等業務，並視銀行資金需求提供必要支援。

颱風雖造成台灣金融市場休市，但全球外匯及金融交易24小時運轉，銀行仍須履行海外付款、外匯交割及國際清算等義務。央行適時提供外幣流動性，不僅有助銀行維持正常營運，也展現央行在重大天災期間扮演金融市場最後流動性提供者的重要角色。