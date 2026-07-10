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星展銀暑假祭最高17% 回饋搶攻消費商機

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

迎接暑假消費旺季，餐飲、旅遊及日常消費需求升溫，星展銀行（台灣）宣布推出多項信用卡優惠，串聯全支付、韓式燒肉名店「金豬食堂」、《500碗》精選餐廳及海內外旅遊消費，最高祭出17%回饋，鎖定民眾暑假吃喝玩樂及購物需求。

因應行動支付普及，星展銀行即日起正式支援全支付服務。新戶首次綁定星展信用卡並完成首筆300元以上消費，每個全支付帳號可獲50點全點回饋；即日起至9月27日止，使用全支付於指定通路消費，不限金額筆筆最高可享5%全點回饋，活動採週週限量。

在餐飲優惠方面，星展攜手人氣韓式燒肉品牌「金豬食堂」推出「週三金豬日」，即日起至12月31日，每週三透過LINE Pay綁定星展信用卡消費，可享最高5% LINE POINTS回饋，若搭配「聚餐用星刷」活動，餐飲消費最高再加碼12%，合計最高可享17%回饋。

此外，星展也與《500碗》合作推出「美食踩點特務行動」，自7月10日至12月31日止，卡友至《500碗》2026精選店家完成5間踩點、累積消費滿3,000元，可再享最高1%回饋，搭配餐飲加碼後最高回饋達13%。活動期間於《500碗》、《500甜》及《500盤》精選店家消費，還可獲抽獎機會，有望抽中價值2萬元的年度話題餐廳雙人星級套餐。

旅遊優惠方面，星展同步推出「摘星啟程 刷出星級生活」活動，8月31日前完成指定消費及登錄，使用指定行動支付最高享15%回饋，活動期間累積最高可獲6,000元刷卡金，並有機會抽中價值12萬元的Apple全系列豪華套組。

針對暑假海外旅遊，海外實體商店單月累積消費滿1.5萬元，超過門檻部分可享3%回饋；國旅指定交通消費最高享5%回饋，指定旅遊通路消費達門檻者，還可參加漢來日月行館住宿券抽獎。另針對新戶，8月底前申辦星展eco永續卡並完成指定任務，可獲Butterbear行李箱或無線滑鼠套組等首刷好禮。

信用卡 500碗

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