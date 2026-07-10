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台幣遭夾擊 重貶1.46角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中東局勢再度緊張推升避險情緒，外資賣超台股，加上台積電發放股利，外資轉匯出，新台幣匯價承受雙重壓力，昨（9）日盤中一度跌破32.2元，終場以32.178元作收，貶值1.46角，為去年4月30日以來14個月新低，成交量達31.96億美元。

匯銀人士指出，外資持續賣超台股，成為新台幣走貶重要壓力，近期中東衝突升高，國際資金湧向美元避險，推升美元買盤，昨天美元需求明顯大於供給。

此外，台積電昨日發放股利，外資領取股利後，部分資金迅速匯回海外，帶動美元需求大增，新台幣匯價開盤後快速走弱。不過，出口商也趁新台幣走貶時進場拋匯，提供部分美元供給，央行亦在市場提供美元流動性，使匯價跌勢有所收斂。

市場人士指出，新台幣7月以來已累計貶值逾3角，新台幣短線可能仍偏弱，下一個關注位置將在32.3元附近。中央銀行總裁楊金龍昨日赴立法院財政委員會報告時表示，外資進出是近期影響新台幣匯率波動的重要因素。針對大型企業股利發放造成匯市波動，若未來大型企業（如台積電）改採美元配息，將可降低外資領取股利後再換匯的需求，有助降低新台幣匯率短期劇烈波動。

台幣匯率 中東 台積電

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