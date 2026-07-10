因應巴威颱風強勢來襲，台北市政府宣布今（10）日停班停課，據此，台北股、匯、期市休市一天，原應於10日交割款券順延辦理一天。

依臺灣證券交易所及櫃買中心公告，集中交易市場、櫃檯買賣股票（含興櫃股票）、認購（售）權證、ETF、ETN、TDR、開放式基金受益憑證、黃金現貨、債券及衍生性金融商品等，均停止交易一日；盤後交易亦同步暫停。

期交所則公告，今到期之台指選擇權周五到期契約，以及7月到期之東證期貨，其最後交易與結算日皆順延辦理，提醒投資人多加留意。