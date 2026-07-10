金管會：綠色投融資規模5月底達5.3兆 達標率88%

金管會統計顯示，截至今年5月底，台灣綠色投融資規模已達新台幣5兆3046億元，占2030年6兆元目標的88%。至於是否進一步上修目標，金管會指出，目前仍以2030年6兆元目標為重要里程碑，是否調整將視市場發展滾動檢討。

金管會金融市場發展及創新處副處長施宜君表示，金管會持續推動「綠色及轉型金融行動方案」。截至今年5月底，台灣綠色投融資規模達5兆3046億元，占2030年6兆元目標的88%。其中，綠色授信2兆1645億元，永續績效連結授信達2兆1215億元，國內永續發展債券9321億元，保險業投資綠能電廠865億元。

至於是否會進一步上修政策目標，施宜君表示，這是2017年累計至今的數字，綜合考量綠色投融資基礎、未來成長空間，審慎評估訂定政策目標，並非以目前達成率作為依據。目前先以6兆元目標為重要里程碑，後續是否有必要進一步調整，將看市場趨勢做滾動檢討。

施宜君表示，在引導資金投入永續及轉型領域方面，金管會透過強化投資誘因及健全市場機制等措施，引導資金投入永續發展及重大建設。

為提升保險資金投入誘因，金管會已在今年2月調整保險業資本適足率相關規定，針對2025年底計算風險資本時，投資國內基礎建設、策略性產業及永續企業的風險係數由37.5%調降至30%；另透過私募股權基金或創投事業投資永續企業、基礎建設及5大信賴產業等混合型標的者，風險係數調降至17.25%，以鼓勵保險資金投入永續及淨零相關產業。

在資本市場方面，施宜君表示，金管會已在今年3月核定台灣綠色證券認證制度，並在4月正式上路，由台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心辦理認證作業，藉由綠色證券標章機制提升市場辨識度及資訊透明度，預計12月將公布今年度獲頒綠色證券標章的企業。

金管會表示，綠色投融資規模已突破5兆元大關，反映「綠色及轉型金融行動方案」已逐步發揮政策效益。未來金管會將參考國際趨勢及國內產業需求，滾動檢討並精進相關措施，提升金融業支持企業永續發展與淨零轉型的能力。