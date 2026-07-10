楊金龍：房市管制…不會貿然調整

中央銀行總裁楊金龍昨（9）日表示，央行貨幣政策主要目標仍是維持物價穩定、抑制通膨，利率決策將視通膨走勢而定；至於房市信用管制措施，央行將密切觀察三指標，在確認房市風險明顯降溫前，不會貿然調整。

這三個指標分別是，不動產放款集中度、房價調整幅度，與政府將推出的青安3.0政策效果等。

楊金龍昨日赴立法院專案報告時提到，央行利率政策核心仍在通膨。雖然主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）年增率達2.6%，創17個月新高，民眾對便當、小吃及日常生活用品價格上漲感受明顯，但相較其他主要國家，台灣通膨壓力仍屬溫和。

楊金龍表示，目前國內外機構對台灣通膨預測仍偏向溫和，央行仍有時間觀察後續發展。近期國際油價受到美伊情勢不確定性影響出現波動，但整體價格已回落至相關衝突前水準，若油價維持下降趨勢，可望減輕輸入性通膨壓力，央行目前預估全年CPI年增率有機會控制在2%以下。

至於市場最關注的不動產信用管制是否鬆綁，楊金龍指出，央行將從三大方向進行評估。

第一是不動產放款集中度。國銀不動產放款集中度已降至35.2%，顯示過去資金過度集中房市的情況已有改善。不過，部分資金並未回流實體經濟，而是轉向股票市場，信用資源流向仍需持續觀察。

第二是房價調整幅度。自2020年以來，台灣名目房價累計漲幅達86%，在全球主要國家中排名第一，房價所得比也維持在9.3倍的偏高水準，代表民眾購屋負擔仍然沉重。他說，「房價跌幅相較2020年以來的漲幅，還是太慢」。

第三是政府其他房市政策的影響，包括青安3.0政策。財政部目前規劃新青安後續方案，貸款條件包括最長五年寬限期及40年還款期限，不過實際貸款條件仍可由銀行依借款人信用狀況自主評估。