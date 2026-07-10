聽新聞
0:00 / 0:00

銀行前五月大賺2,947億 創高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

金管會昨（9）日公布本國銀行前五月累計稅前盈餘達2,947.1億元，寫歷年同期新高，年增23.6%，三大主要收益來源包含利息淨收益、手續費淨收益，及投資與其他淨收益皆同步成長。

國銀今年前五月稅前盈餘2,947.1億元，又以國內總分行累計前五月稅前盈餘達2,170億元，占獲利比重73.6%最多，年增27.3%；OBU累計稅前盈餘451.1億元，占比15.3％，年增20.9%；海外分行累計賺313.7億元，占比10.6%，年增6.6%；大陸地區分行則為12.3億元，年減2.3%。

銀行局主秘周正山指出，今年以來銀行放款規模持續成長，加上美元資金成本下降，及市場行情帶動投資收益表現，推升整體獲利動能。

前五月國銀三大收益來源合計達5,917.1億元，年增17.8%。其中，利息淨收益仍是最大貢獻來源，達3,281.9億元，占三大收益比重55.5%，年增17.3%；手續費淨收益達1,583.4億元，占比26.8%，年增22.2%。

金管會 大陸 銀行

延伸閱讀

週轉金5月增額3501億元 創歷年同期新高

永豐金上半年大賺245億元 EPS 1.69元創新高

上海商銀獲利／上半年大賺百億元 EPS 達2.08元 年成長29%

鈊象6月稅前每股盈餘4.89元

相關新聞

外資匯出…央行穩匯 「柳樹理論」成主軸

外資持續匯出引爆新台幣貶值潮，昨日兌美元收在卅二點一七八元，較前一交易日貶值一點四六角。中央銀行總裁楊金龍昨在立法院財委會答詢指出，央行對匯率的態度就是「柳樹理論」，匯率要能波動，但不能波動太大；匯率應由市場供需決定，央行角色是「管理」而非「管制」。

南韓央行：有必要適時升息

南韓央行「韓國銀行」（ＢＯＫ，下稱韓銀）總裁申鉉松九日指出，他認為有必要適時升息，且韓銀將考慮各種因素，包含通膨高於目標及其他金融風險。

楊金龍示警 買股投資勿過度槓桿

ＡＩ浪潮推升台股，市場資金高度集中ＡＩ概念股，中央銀行總裁楊金龍指出，ＡＩ產業具備長期成長動能，真正令人擔憂的並非「產業泡沫」，而是於信用資源過度集中至ＡＩ領域，信用槓桿快速擴張，政府需密切關注，尤其留意中小微企業遭資金排擠，以及資金過度借貸投入股市，恐將增加金融市場風險。另外，央行也將密切關注「違約交割」是否由個案擴大為普遍現象。

風險依舊 IMF再降全球經濟成長預測

國際貨幣基金（ＩＭＦ）八日再下修今年全球經濟成長預測，從四月預測的百分之三點一降至百分之三。ＩＭＦ研究部副主任布魯克斯說，中東情勢新發展，凸顯全球經濟展望的高度不確定及風險。

出口連32紅 美國穩居我最大出口、出超國

財政部昨天公布六月出口七四八點三億美元，是歷年最強六月，年增百分之四十點三；累計上半年出口四一六六點六億美元，創同期新高。財政部表示，受惠於ＡＩ風潮，台灣出口續航力十足，年增率已連「卅二紅」，遠勝其他主要經濟體。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。