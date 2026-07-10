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銀行前五月大賺2,947億 創高
金管會昨（9）日公布本國銀行前五月累計稅前盈餘達2,947.1億元，寫歷年同期新高，年增23.6%，三大主要收益來源包含利息淨收益、手續費淨收益，及投資與其他淨收益皆同步成長。
國銀今年前五月稅前盈餘2,947.1億元，又以國內總分行累計前五月稅前盈餘達2,170億元，占獲利比重73.6%最多，年增27.3%；OBU累計稅前盈餘451.1億元，占比15.3％，年增20.9%；海外分行累計賺313.7億元，占比10.6%，年增6.6%；大陸地區分行則為12.3億元，年減2.3%。
銀行局主秘周正山指出，今年以來銀行放款規模持續成長，加上美元資金成本下降，及市場行情帶動投資收益表現，推升整體獲利動能。
前五月國銀三大收益來源合計達5,917.1億元，年增17.8%。其中，利息淨收益仍是最大貢獻來源，達3,281.9億元，占三大收益比重55.5%，年增17.3%；手續費淨收益達1,583.4億元，占比26.8%，年增22.2%。
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