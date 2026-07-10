市售健康險第2年才給付引議 金管會將全面清查

外界關切市面多張健康險保單設計疑似出現漏洞，條款規定第二個保單年度才給付特定傷病等部分項目，長於現行等待期規範。金管會表示，相關保單屬於備查商品，將請業者說明，也會進行全面清查，如果有問題可能停售或祭出其他行政處分。

金管會保險局副局長陳清源表示，依現行「人身保險商品審查應注意事項」第67點及第78點規定，重大疾病險及癌症險的投保等待期間最長不能超過90天，其餘健康險等待期最多30天。

外界關切，市面部分保單出現第二年保單年度才適用部分保險給付，擔心出現保障空窗期。陳清源表示，目前相關商品都屬備查制，備查保單可先銷售，不用取得主管機關核准，但後續會有事後抽檢，若抽檢有問題會請公司適時調整，若違規也須停售。

陳清源表示，如果不合規就依法處理，第一，會請公司前來說明，為何商品會這樣設計，是否有相關佐證資料；其次是等待期間到第二年才做給付，相關期間是否有反映費率；第三是銷售時有沒有充分跟民眾揭露資訊。

陳清源強調，此案後續將全面清查，金管會不會僅依賴公會調查的結果，也會同時與保發中心的資料庫做比對，確保沒有漏網之魚。