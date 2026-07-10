日圓兌美元 165成官方防線

日圓近日跌至1986年以來最低，且貶破1美元兌162日圓關卡，避險基金對日圓看法也轉為2007年以來最悲觀的水準，引發市場揣測日本官員何時會進場阻貶日圓。富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋表示，日圓短期偏向貶值，但165元就會觸碰到美國跟日本央行的底線，7月相關政策宣布將是影響日圓的重要觀察點。渣打銀行則預期三個月內美元兌日圓，將來到1美元兌161日圓的水準，12個月內回到1美元兌155日圓。

羅瑋表示，美國財政部長貝森特日前訪日，多次強調日本央行應加速貨幣政策正常化，提高利率水準，加上日圓若持續大幅貶值，將增加日本輸入性通膨的壓力，因而預估目前處於162元兌1美元左右的日圓匯率，短期內雖然還是偏向貶值，但頂多貶到165元左右，就會觸碰到美國跟日本央行的底線。

羅瑋分析，日本民眾已逐漸無法忍受高通膨及食品價格持續攀升，政府勢必採取更多措施因應。至於美國後續政策，他認為，川普政府未必會如1980年代廣場協議 般直接要求亞洲貨幣升值，而可能改以301條款、要求增加對美投資及採購美國商品等方式縮減貿易逆差，7月相關政策宣布將是影響日圓的重要觀察點。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪則表示，渣打預估日本央行今年仍有一次升息機會，時間點可能落在第3季與第4季交接之際，但僅靠日本升息仍不足以扭轉日圓弱勢，關鍵仍在美國聯準會（Fed）政策是否轉趨中性。渣打銀行預期三個月內美元兌日圓，將來到1美元兌161日圓的水準，12個月內回到1美元兌155日圓。

日圓持續貶值疊加規模龐大的長期財政支出方案，日本政府債務的償付壓力也受到關注，日本公債持續遭受拋售，該國指標10年期公債殖利率推升至2.85％，創1996年以來新高。中信銀行分析，由於2027年第1季面臨債務上限壓力，日本可能因新年度財政預算飆高引發債市拋售，並透過日圓套利交易逆轉放大全球資金波動，進一步影響股市與跨資產價格，並升高銀行與信用市場壓力。