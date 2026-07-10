健康險有漏洞 金管會查

市售健康險與防癌險疑似出現商品設計漏洞，外界質疑市面上至少有五張涉及重大疾病、特定傷病或癌症相關健康險於商品設計時，在保單條款規定「第二保單年度」起才給予給付，引發保戶權益恐受損的疑慮，金管會將啟動清查，違規恐停售或遭行政處分。

金管會保險局副局長陳清源昨（9）日表示，相關保單皆屬於備查制，無需事前審查，金管會已立即清查相關保險商品，如有違規將依規定停售或其他行政處分。

陳清源指出，依現行「人身保險商品審查應注意事項」第67點及第78點明確規定，重大疾病險及癌症險的投保等待期間最長不得超過90天；除癌症與重大疾病以外的其他健康險，等待期間上限則為30天。此外，基於保費計收的公平合理原則，健康保險在等待期間內因保險公司不負理賠責任，該段期間的風險保費必須在商品設計時予以扣除，不得向保戶計收。

對於外界質疑市場上有數張壽險公司的防癌險、美元利變壽險的特定傷病、重度罹癌給付等，部分給付內容遞延至第二保單年度才啟動，恐涉及拉長等待期。陳清源說明，由於此類商品多屬「備查制」商品。