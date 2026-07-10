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央行強調貨幣政策偏緊 減發存單不是放水

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行總裁楊金龍昨（9）日強調，6月理監事會已明確定調，目前貨幣政策立場仍屬「偏緊」，近期央行未到期定期存單餘額下降，並非代表央行轉向寬鬆或大量釋放資金，市場解讀「減發存單等於放水」並不正確。

楊金龍昨日赴立院進行專案報告。他表示，近一年央行未到期定存單餘額由7.7兆降至6.4兆，主要受到兩項因素影響。第一，政府稅收表現良好，約有5,000億至6,000億元資金留存在財政部存放於央行的帳戶，尚未回流金融市場；第二，央行今年第1季淨賣匯125億美元，相關操作也從市場收回新台幣資金。

上述兩項因素使銀行體系可運用資金相對偏緊，因此銀行申請央行定期存單的意願與能力下降，導致存單餘額逐步減少。這是市場資金結構變化的結果，並非央行刻意透過減發存單釋放流動性。

楊金龍強調，央行貨幣政策方向並未改變，6月理監事會已確認目前政策仍維持偏緊立場。近期未到期央行定存單餘額雖由約7.7兆元下降至6.4兆元，但並不代表央行額外釋出超過1兆元資金，也不能解讀為貨幣政策轉向寬鬆。

他進一步說明，若市場資金真的大量增加，金融市場利率應會呈現下降趨勢；但近期商業本票（Commercial Paper）利率上升，反而反映銀行資金環境仍偏緊，也顯示央行貨幣政策「偏緊」的效果。

央行 貨幣政策 楊金龍

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