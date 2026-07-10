外銀看金價 邁向4,750美元

國際金價近期持續震盪，昨（9）日現貨金價回升至每英兩4,100美元上下，4,000美元成關鍵防線。專家認為，要買黃金應該再等等，近期美伊衝突升溫推升油價，引發通膨疑慮，加上市場對美國聯準會（Fed）維持高利率甚至再次升息的預期升溫，帶動美元走強、美債殖利率攀升，使不具孳息收益的黃金承受賣壓。

渣打銀則分析中長線仍不悲觀，預估未來三個月金價仍有機會回升至4,750美元。

Fed日前公布6月會議紀要顯示，決策官員對後續利率政策仍存在分歧，但部分官員認為仍有進一步升息必要，市場也因此提高對高利率維持更久的預期。另一方面，美伊緊張情勢升高，使國際油價大幅上揚，市場擔憂能源價格推升通膨，進一步支撐美元走勢，也讓黃金避險買盤未能抵銷美元升值帶來的壓力。

此外，華爾街機構對黃金後市看法也趨於保守。美國銀行近期將2026年金價預估下修14%至每英兩4,360美元，主因是Fed政策立場較預期更為鷹派，不過仍認為待緊縮循環結束後，金價仍有機會重新挑戰5,000美元。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，第2季金價出現明顯修正，主要有兩項短期因素干擾。首先，中東產油國因油價回落導致收入減少，透過出售黃金籌措資金，增加市場供給；另一方面，俄羅斯也由黃金買方轉為賣方，進一步壓抑金價。不過，他認為，上述因素屬於短期衝擊，對黃金後市看法並不悲觀。隨著第3、4季市場對Fed政策預期有機會重新調整，若市場重新回到按兵不動甚至未來降息的預期，將有利金價回穩。同時，若原油價格回升、產油國收入改善，也可望降低出售黃金的需求，減輕市場賣壓。