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上海銀上半年 EPS 2.08元 台企銀0.92元

經濟日報／ 記者林勁傑黃于庭／台北報導

上市銀行台企銀上海商銀（5876）、台中銀、遠東銀及高雄銀昨（9）日陸續公布6月自結獲利，累計上半年均有雙位數成長表現，其中上海商銀賺進百億，每股稅後純益（EPS）達2.08元穩居銀行股之冠，台企銀EPS為0.92元居次。

上海商銀6月稅後純益19.27億元，較上月及去年同期皆成長，累積上半年稅後純益達100.98億元，EPS為2.08元，優於去年同期的1.61元，年成長約29%。據了解上月有部分股利收入，加上香港子行轉投資大陸上海銀行的股利有約1億多元港幣入帳，推升單月獲利表現達高標。全行上半年成長動能仍來自手續費收益10至15%成長。

台企銀6月稅後純益14.9億元，月增14.86%、年減0.93%，上半年累計稅後純益達74.12億元，年成長15.54%，EPS為0.92元。6月份收入貢獻度最高來源為利息淨收益18.9億元最高，手續費淨收益和其他淨收益則分別為4.35億和1.16億元，收入穩健成長。

台中銀行6月稅後純益9.03億元，月增2.61%、年增16.97%，上半年累計稅後純益達52.66億元，年成長24.82%，續創歷史新高，EPS為0.82元。6月份利息淨收益高達11.67億元，月增0.86%，手續費淨收益達5.53億元，較前月衰退3.99%。

遠東商銀6月稅後純益達5.93億元，月增47.88%、年增72.38%，上半年累計稅後純益達26.15億元，年成長38.43%，EPS 0.54元。

台企銀 上海 上海商銀

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