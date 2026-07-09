聽新聞
0:00 / 0:00

金管會修法推動OIU 保經代支付轉介費合法化

中央社／ 台北9日電

金管會今天表示，將預告修正「保險經紀人管理規則」及「保險代理人管理規則」，明定保經代為國際保險業務分公司（OIU）的保險業務可支付轉介費，並規定保經代公司任用人員不得同時登錄為保險公司或其他保經代公司的保險業務員，以避免利益衝突。

金管會保險局副局長陳清源表示，為提升民眾投保便利性與簡化招攬相關作業流程，並推動國際保險業務及強化保經代公司日常監理，參酌「保險業招攬及核保理賠辦法」第6條規定及因應實務作業需求，已研擬「保險經紀人管理規則」及「保險代理人管理規則」部分條文修正草案，將預告60天，有望9月底上路。

陳清源指出，現行保險業只要訂定消費者權益保障措施，報主管機關備查，可簡化65歲以上族群銷售過程錄影跟事後關懷電訪作業，已有14家壽險業提措施報主管機關，目前尚在審核中；這次修正內容中，保經代配合的保險業者如果也已報備查，可豁免對65歲以上族群銷售過程的錄音錄影作業。

此外，為推動OIU業務，這次修正也明確化保經代可支付轉介費用。陳清源表示，過去保經代支付佣金只能給實際招攬人，考量OIU業務對台灣市場本身沒太大影響，未來保經代假如有認識國外公司，若客戶對台灣OIU商品有興趣想投保，明定保經公司為了OIU的保險業務可支付轉介費，金額依雙方約定而定。

陳清源也說，為利保經代公司健全經營，明定保經代公司任用人員，不能登錄為保險業、其他保經代公司的保險業務員。他表示，主要考量保經公司如果跟保險業有合作關係，可能涉及利益衝突，因此需做規避。

金管會 經紀人

延伸閱讀

部分健康險「第二年才給付」惹議 金管會查核相關商品

致癌油風波讓人心慌 金管會：16家產險業者提供食品業產品責任險保障

利變壽綜合險理賠惹議 國壽提出兩大回應

《「我是有錢人」迷思802》癌症居家化療惹議…不是保單跟不上時代，是保戶沒買對！

相關新聞

利變壽綜合險理賠惹議 國壽提出兩大回應

有媒體質疑國泰人壽有5張保單是美元利變壽險保單搭醫療險的「綜合險」銷售，理賠方式卻抵觸現有的醫療險規定，國泰人壽主管回應，經過內部調查保單資料，這5張保單在保費定價時，「第一年並未納入特定傷病的發生率」。換言之，雖然國壽這5張保單是在第二年開始醫療理賠給付，但第一年的費率計算並未收取對醫療險的保費，且國壽主管強調該保單還開放弱體投保，因此國壽認為，並沒有所謂的違規問題，也將向金管會保險局說明。

部分健康險「第二年才給付」惹議 金管會查核相關商品

市售健康險與防癌險疑似出現商品設計漏洞，外界質疑市面上至少有五張涉及重大疾病、特定傷病或癌症相關健康險於商品設計時，在保單條款規定「第二保單年度」起才給予給付，引發保戶權益恐受損的疑慮，對此，金管會保險局副局長陳清源9日表示，相關保單皆屬於備查制，無需事前審查，金管會已立即清查相關保險商品，如有違規將依規定停售或其他行政處分。

金管會要求券商三大方向強化交易系統穩定 9月驗收成果

金管會今日指出，已由證交所出面分別在在今年4月30日及6月18日兩度召開券商系統穩定性會議，並決議朝三大方向要求券商來強化交易系統，包括：1. 強化交易系統負載的監控（看是否達到滿載及分流，並作系統預警）；2. 建立多層次備援架構；3. 定期進行系統持續演練。

這三大原因帶動國銀獲利創史上同期新高 前五月稅前盈餘2,947.1億元

金管會9日公布本國銀行前五月獲利情形，隨著放款規模成長、美元資金成本下降與市場行情帶動，促使本國銀行今年前五月累計稅前盈餘達到2,947.1億元，寫下歷年同期新高紀錄，較去年同期增加23.6%，三大主要收益來源包含利息淨收益、手續費淨收益，以及投資與其他淨收益皆同步成長。

AI產業推升備貨與理財需求 國銀5月周轉金放款暴增3501億元創同期新高

金管會銀行局公布本國銀行今年5月份最新存放款情形，截至今年5月底，38家國銀放款總餘額達新台幣47兆3,537億元，月增額4,283億元，創史上單月第十高，其中，用途別方面又以個人和企業的周轉金月增3,501億元為最高，且創下歷年同期新高，主因是AI產業鏈需求旺盛，帶動企業購料，也帶動個人理財需求增加。

臺企銀AI實驗室結業 加速AI應用落地

臺企銀為厚植數位競爭力並加速人工智慧應用落地，自去年5月起舉辦AI實驗室創新培訓工作坊，從各業務單位遴選出30多位菁英員工，歷時逾一年的體系化養成，從種子成員遴選、數位賦能到創新提案的實證輔導，今年6月26日舉行結業典禮，由臺企銀總經理李國忠親自主持，頒發結業證書並肯定員工在培訓期間展現的研發能量，象徵臺企銀在專業AI人才梯隊建設上邁出關鍵一步，也展現積極轉型為「AI賦能型組織」的堅定決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。