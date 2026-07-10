台幣優利活存 年息衝18% 遠東銀Bankee祭數位帳戶專案

股市高檔震盪、投資市場波動加劇下，部分民眾資產配置趨向保守，台幣存款再度成為資金停泊熱門選項。各大銀行近期紛紛推出優惠存款專案，以較高利率吸引資金回流，提前搶攻下半年存款商機。其中，遠東商銀Bankee社群銀行祭出18%優惠方案，為目前市場上「天花板」；王道銀行（2897）則推出「回饋金撲滿」，祭出優利活儲年利率12%，且存款額度無上限。

遠東商銀Bankee社群銀行推出年輕人專屬的「18歲金融成年禮」，即日起至8月31日止，凡年齡18至22歲，於活動期間成功開立Bankee數位存款帳戶，即可享有2個月活存額度18,000元（含）18%優惠年利率。超過18,000元之存款金額，仍享有Bankee基本年利率1.435%，且額度無上限。

樂天國際銀行提供新台幣10天期年利率15%的優惠，如今此方案延長到7月底，只要在今年7月30日前完成核准開立數位存款帳戶，就能享有這份專屬優惠，每人限享一次，額度為1至5萬元。另外，樂天銀也推出新戶專享2.8%優利活儲，開戶隔日至次月底止享新台幣5萬元內隨存隨領、免解任務，活動預計進行至7月31日止。

聯邦銀NewNewBank針對新戶推出新台幣高利活儲，新戶享「成功開戶次一月份利息結算日」新台幣15萬元內年利率10%優惠，逾10萬元享年利率高利活儲1.5%優惠 ；另外，舊戶完成指定任務，享40萬元內最高年利率3%優惠，活動期間至2027年1月20日截止。

王道銀行（O-Bank）即日起推出「回饋金撲滿（Lucky Money）」，王道卡友只要開啟回饋金撲滿，刷簽帳金融卡的基本刷卡回饋金便可直接存入此撲滿，並於活動期間存入回饋金新台幣1元以上，次一營業日起至活動截止（12月31日）前撲滿內之所有餘額皆可享年利率12%優惠，存額無上限。

台新Richart優利子帳戶存款專案則延長至2027年4月1日，針對新用戶於活動期間完成開立Richart優利子帳戶，並將存款存入優利子帳戶者，可於開立完成後之次二個營業日至次二個月第一個營業日止(截止日)，享「Richart優利子帳戶」30萬元（含）以內固定年利率3.5%。

滙豐銀行同樣延長活動至9月30日，針對符合條件之卓越理財尊尚客戶，以新資金承作定存，享3個月期年利率3%優惠，單筆最低承作金額為300萬元，每一客戶上限則為3,000萬元。合格卓越理財客戶可享6個月期年利率2.2%優惠，單筆最低承作金額為100萬元。