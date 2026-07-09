部分健康險「第二年才給付」惹議 金管會查核相關商品

市售健康險與防癌險疑似出現商品設計漏洞，外界質疑市面上至少有五張涉及重大疾病、特定傷病或癌症相關健康險於商品設計時，在保單條款規定「第二保單年度」起才給予給付，引發保戶權益恐受損的疑慮，對此，金管會保險局副局長陳清源9日表示，相關保單皆屬於備查制，無需事前審查，金管會已立即清查相關保險商品，如有違規將依規定停售或其他行政處分。

陳清源指出，依現行「人身保險商品審查應注意事項」第67點及第78點明確規定，重大疾病險及癌症險的投保等待期間最長不得超過90天；除癌症與重大疾病以外的其他健康險，等待期間上限則為30天。此外，基於保費計收的公平合理原則，健康保險在等待期間內因保險公司不負理賠責任，該段期間的風險保費必須在商品設計時予以扣除，不得向保戶計收。

對於外界質疑市場上有數張壽險公司的防癌險、美元利變壽險的特定傷病、重度罹癌給付等，部分給付內容遞延至第二保單年度才啟動，恐涉及拉長等待期。陳清源說明，由於此類商品多屬「備查制」商品，依現行程序業者可先行上架銷售，主管機關則採事後抽檢機制。金管會目前已將相關爭議商品納入處理，並要求相關保險公司提出完整說明。

對於已經買到這類保單的既有保戶應如何處理？陳清源指出，保險契約本質上仍屬於民法上的私人契約，雙方的權利義務仍須回歸契約條款的約定。不過，金管會將綜合評估三大核心要點，一是商品設計背景，要求公司專案說明該項設計的背後原因，以及國外是否有相關對應的商品實務佐證。

二是費率對價，審查該保單將特定給付延後至第二年，其收取的風險費率是否有隨之做適足且合理的反映；三是資訊充分揭露與告知，檢視業者在銷售文件及保單條款中，是否已依規定以「粗黑及鮮明字體」充分標示，並明確告知消費者該項給付的啟動時間，落實消費者的權益。

官員說，若經評估確定商品設計違反現行法令，根據「保險商品銷售前程序作業準則」第29條規定，不合規商品可能處以停售或依情節輕重其他行政處分。

至於是否可能有其他保單也有相關爭議，陳清源表示，以保發中心的保險商品資料庫，透過大數據與關鍵字篩選，便能掌握國內的健康險，也可以請保發中心檢視是否有漏網之魚。