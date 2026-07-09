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週轉金5月增額3501億元 創歷年同期新高

中央社／ 台北9日電

金管會統計顯示，以國銀5月放款狀況來看，週轉金5月增額達新台幣3501億元，創下歷年同期新高。金管會表示，AI產業鏈帶動產業需求，週轉金包含企業與個人需求，多數仍是因民營企業購料需求，部分也包含理財需求。

金管會今天公布5月底本國銀行逾期放款情形。截至5月底止，本國銀行家數38家，放款總餘額新台幣47兆3537億元，月增4283億元；逾期放款金額685.22億元，月增0.32億元；逾放比率0.14%，月減0.01個百分點。

金管會銀行局主秘周正山表示，5月底放款餘額47兆3537億元，月增4283億元，增額為史上單月第10高，主要是民營企業放款增加3005億元，因企業備貨、購料、產能推升帶動，個人放款也增加1991億元，創歷年同期次高，公營企業月減90億元，政府機關月減623億元。

觀察放款用途，周正山表示，最大宗變化為週轉金月增3501億元，增額創下歷年同期新高，其中包含企業跟個人需求，大多數仍是企業購料提升產能，另外也有部分包含理財需求；其餘為購置不動產月增375億元，購置動產月增236億元，企業投資月增171億元。

觀察放款月增前3大銀行，分別為中信銀增903億元、國泰世華銀696億元、玉山銀增487億元。

至於國銀今年1到5月稅前獲利2947.1億元，創下歷年同期新高，較去年同期大增562.2億元，年成長23.6%。

周正山指出，國銀獲利表現主要受惠放款規模成長，加上先前降息帶動美元資金成本下降，以及金融市場行情，推升銀行利息、手續費、投資與其他淨收益3大來源增加。

金管會 國銀

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