金管會要求券商三大方向強化交易系統穩定 9月驗收成果

金管會今日指出，已由證交所出面分別在在今年4月30日及6月18日兩度召開券商系統穩定性會議，並決議朝三大方向要求券商來強化交易系統，包括：1. 強化交易系統負載的監控（看是否達到滿載及分流，並作系統預警）；2. 建立多層次備援架構；3. 定期進行系統持續演練。

上述三大方向，金管會將在9月的資安例行查核時來驗收成果，證期局官員對此表示，會在9月的資安例行查核時，來看券商對於交易系統的改善情形及加強狀況，倘若期間仍有發生特別資安事件，證交所也會隨時視情節輕重到現場查核。

對於「千金股」從明年7月起，不論整股或零股一律從現行的5元一跳改成1元，對此證期局指出，證交所規畫該案尚未報到局裡，證期局要看規畫狀況，並檢視配套措施，對市場的影響會在證交所送案之後作更深入討論。