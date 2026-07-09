綠色金融推動有成 綠色投融資規模突破5.3兆元、達標率88%

為引導金融業支持產業低碳轉型，金管會推動「綠色及轉型金融行動方案」，台灣金融業綠色投融資規模逐年成長，截至今年5月底已突破新台幣5兆元，達5兆3,046億元，占2030年目標6兆元達成率約88%，其中又以綠色授信和永續績效連結授信為大宗，分別達2.16億和2.12億元。

根據金管會統計數據顯示，金融業綠色投融資規模達2兆6,480億元，金管會於2024年10月發布綠色及轉型金融行動方案前，同年9月整體綠色投融資規模約3兆6,135億元，隨著政策引導下，2024年底升至3兆9,543億元，去年底躍升至4兆9,370億元，今年5月底更一舉突破5.3兆元大關，相較於2024年9月大幅增加46.8%，顯示綠色金融以實質轉化為資金配置。

進一步觀察，「綠色授信」是綠色投融資中表現相對穩健，也是占比最大宗的項目，2023年底約1兆2,037億元，截至今年5月底達2兆1,645億元；占比居次為「永續績效連結授信」，其成長最為驚人，從2023年底的8,948億元，一路超車至今年5月已達2兆1,215億元，規模三年翻了1.3倍，反映出企業戶將授信條件與ESG指標掛鉤的意願大幅提高。

此外，扮演資本市場綠色轉型關鍵的「永續發展債券」也從2023年底的5,319億元穩定擴張至9,321億元，逼近兆元大關；相較之下，保險業投資綠能電廠的金額成長相對有限，2023年底約176.6億元，截至今年5月底約865億元，增幅則高達3.9倍。

有鑒於目前綠色投融資的進度大幅超前、2030年的6兆元目標已接近達標，市場關切金管會是否將進一步調高政策目標。對此，金管會創新處副處長施宜君表示，目前5.3兆元的成果是自2017年政策推動以來、歷經多年累積下來的基石。主管機關訂定政策目標時，不會單純以現在的達成率作為唯一依據，而是會綜合考量綠色投融資的發展基礎、市場成熟度以及未來可擴展的空間，進行總體性審慎評估。

施宜君強調，未來是否有必要調整目標值，將密切觀察後續市場發展趨勢並進行滾動式檢討，確保政策引導既具備前瞻性，又符合市場穩健運作的節奏。