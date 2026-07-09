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這三大原因帶動國銀獲利創史上同期新高 前五月稅前盈餘2,947.1億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會9日公布本國銀行前五月獲利情形，隨著放款規模成長、美元資金成本下降與市場行情帶動，促使本國銀行今年前五月累計稅前盈餘達到2,947.1億元，寫下歷年同期新高紀錄，較去年同期增加23.6%，三大主要收益來源包含利息淨收益、手續費淨收益，以及投資與其他淨收益皆同步成長。

國銀今年前五月稅前盈餘2,947.1億元，較去年同期增加562.2億元，其中又以國內總分行累計前五月稅前盈餘達2,170億元，占全體銀行獲利比重73.6%最多，較去年同期增加465.1億元，年增27.3%；OBU累計稅前盈餘451.1億元，占比15.3％，年增77.8億、20.9%；海外分行累計賺313.7億元，占比10.6%，年增19.5億、6.6%；大陸地區分行則為12.3億元，較去年同期減少0.3億元，年減2.3%。

銀行局主秘周正山指出，今年以來銀行放款規模持續成長，加上美元資金成本下降，以及市場行情帶動投資收益表現，推升整體獲利動能。

從獲利來源來看，今年前五月國銀三大收益來源合計達5,917.1億元，較去年同期增加894.4億元，年增17.8%。其中，利息淨收益仍是最大貢獻來源，達3,281.9億元，占三大收益比重55.5%，較去年同期增加483億元，年增17.3%；手續費淨收益達1,583.4億元，占比26.8%，年增287.7億元，增幅22.2%；投資及其他淨收益則為1,051.8億元，占比17.8%，較去年增加123.6億元，年增13.3%。

單月表現方面，國銀5月稅前盈餘達608.2億元，較4月增加12.1億元，月增2%，較去年同期增加131.7億元，年增27.6%。其中，國內總分行5月獲利445億元，月增10.1億元；OBU獲利99億元，較4月減少2.7億元；海外分行獲利61億元，月增2.6億元。

隨著放款規模增加，國銀存放比也同步升高。截至今年5月底，國銀存放比為71.67%，較去年底71.04%略升。周正山表示，銀行獲利主要仍來自本業收入成長，後續金管會將持續關注銀行資產品質與風險控管，督促銀行維持穩健經營。

金管會

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