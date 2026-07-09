這三大原因帶動國銀獲利創史上同期新高 前五月稅前盈餘2,947.1億元

有媒體質疑國泰人壽有5張保單是美元利變壽險保單搭醫療險的「綜合險」銷售，理賠方式卻抵觸現有的醫療險規定，國泰人壽主管回應，經過內部調查保單資料，這5張保單在保費定價時，「第一年並未納入特定傷病的發生率」。換言之，雖然國壽這5張保單是在第二年開始醫療理賠給付，但第一年的費率計算並未收取對醫療險的保費，且國壽主管強調該保單還開放弱體投保，因此國壽認為，並沒有所謂的違規問題，也將向金管會保險局說明。

2026-07-09 21:00