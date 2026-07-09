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AI產業推升備貨與理財需求 國銀5月周轉金放款暴增3501億元創同期新高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會銀行局公布本國銀行今年5月份最新存放款情形，截至今年5月底，38家國銀放款總餘額達新台幣47兆3,537億元，月增額4,283億元，創史上單月第十高，其中，用途別方面又以個人和企業的周轉金月增3,501億元為最高，且創下歷年同期新高，主因是AI產業鏈需求旺盛，帶動企業購料，也帶動個人理財需求增加。

若按用途別來看，周轉金月增3,501億元為最多，高於前月的月增額2,725億元，累計今年前五月增加2兆1,613億元，是今年放款增額最大宗的用途，整體周轉金累計餘額達25兆2,173億元；其次為購置不動產月增375億元，累計餘額達19兆2,080億元，購置動產月增236億元，累計餘額達1兆8,742億元，以及企業投資月增171億元，累計餘額達1兆542億元。

銀行局主秘周正山表示，今年5月周轉金放款增幅為歷年同期最高，根據銀行的回饋，增幅較大的主要原因來自AI產業鏈需求增加，其中大部分仍是企業因備貨、購料及生產所衍生的資金需求，此外也包含部分個人理財資金需求。

依放款對象觀察，5月底民營企業放款月增3,005億元為最多，主因與企業購料、備貨和營運周轉金需求有關，累計今年前五月增加1兆4,073億元居對象別之冠；至於個人放款月增1,991億元，創歷年同期次高，較4月月增額1,838億元多，累計前五月增額達7,849億元；政府機關及公營企業放款則月減623億元及90億元，不過今年前五月累計增額仍分別增加2,602億和807億元。

從授信單位來看，國內總、分行放款月增4,019億元為最多，海外分行增加510億元，OBU及大陸分行則分別月減197億元及49億元。

存款方面，周正山指出，截至5月底，國銀存款總額達66兆737億元，較上月底增加8,273億元，創單月史上第三高，也是歷年5月最高增幅。周正山指出，存款增加主要是受到企業貨款及投資款匯入帶動，推升整體存款規模成長。

今年5月放款增幅最多的前三大銀行分別為中國信託銀行月增903億元居冠，國泰世華銀行月增696億元位居亞軍，玉山銀行月增487億元為季軍；存款方面，月增額最多的前三大銀行分別為中信銀2,274億元、國泰世華銀1,114億元，以及元大銀1,070億元。

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