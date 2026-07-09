台股掀交易變革 金管會3面向促券商強化系統穩定性

證交所提出台股3大交易制度變革，包含明年7月起規劃推動千金股升降單位擬全面改為新台幣1元。金管會表示，千金股相關提案尚未報會，但已請券商持續強化交易系統負載、推動多層次備援架構與定期辦理演練，確保交易系統穩定性。

台灣證券交易所昨天提到內部評估3大制度調整，包括台股的零股交易開盤時間將從現行上午9時10分提前至9時，預計今年底上路；另外盤中零股撮合間隔時間擬從5秒縮短為1秒、千金股升降單位擬全面從5元改1元，新制預計明年7月上路。證券商表示樂觀其成，現階段最大考量是系統負荷問題。

針對證交所提出3大交易制度變革，金管會證期局證券商管理組組長黃超邦指出，證交所6月已把盤中零股開盤時間提前10分鐘方案報給金管會，尚在核備程序中，金管會將檢視配套完整性，如還有需要補足之處，也會與證交所持續研議，其餘2項方案尚未報會，屆時也要再看證交所的配套。

台股今年以來成交量明顯放大，6月初曾一度發生台股大跌，因開盤後瞬間交易量大增，導致多家券商下單系統或APP出現登入困難，有5家券商做資安通報。

黃超邦指出，金管會已在今年4月30日、6月18日召開提升證券商交易系統穩定性會議，參與單位包含櫃買中心、券商公會、證券商跟資訊廠商，針對近期資安事件研商因應措施並做成3大決議。第一，請券商持續強化交易系統、負載與預警；第二，推動多層次備援架構；第三，定期辦理演練，加強壓力測試，確保系統穩定運作與業務持續能力。

黃超邦表示，考量券商需要時間調整系統，證交所也規劃自今年9月起在資安例行查核時，一起檢視個別證券商辦理情形，提升金融資安韌性，確保系統穩定運作；金管會也將視資安事件的情節輕重，強化監理措施。

根據統計，今年1到5月底止，台股盤中零股成交金額分別占集中及櫃買市場的3.13%與3.01%。