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新台幣重貶1.46角收32.178元 創逾1年2個月低

中央社／ 台北9日電

中東戰火再起，避險情緒升溫，加上台積電發放股利，外資領取股利後加速匯出，新台幣匯率貶勢洶洶，今天盤中一度跌破32.2元價位，收盤收在32.178元，重摔1.46角，下探逾1年2個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大至31.96億美元。

中東戰事再起波瀾，國際股市承壓。台股今天呈現平盤上下約300點區間震盪整理，盤中一度站回46000點關卡之上，終場下跌379.8點，收在45354.61點。外資則是連6日賣超，持續提款台股並匯出，加重新台幣貶值壓力。

新台幣兌美元今天一早以32.04元開盤後，匯價如溜滑梯下挫，午後貶勢更持續擴大，跌破32.2元，最低觸及32.212元，尾盤跌幅收斂，終場收在32.178元，為去年4月30日以來新低。

外匯交易員說明，台積電今天發放股利，外資火速大舉匯出，新台幣匯率應聲重挫，不過昨天匯價彈升、盤中一度重返31元，出口商今天不敢再等，積極進場拋匯，成交量能因此放大。

7月才不到一半，新台幣累計已經貶值逾3角，本週貶破32元整數大關後，今天盤中再破32.2元價位。外匯交易員表示，中東緊張局勢升溫推升避險情緒，支撐美元續處高位，而台股持續修正，加上正值股利發放旺季，外資股利入袋後料將繼續匯出，「短線沒什麼走升理由」。

中央銀行總裁楊金龍今天於立法院報告，也有立委關切7、8月股利發放旺季到來，是否將加重新台幣貶勢。楊金龍表示，外資會依自身投資策略決定，可能將股利匯出，但也可能繼續投入股市。

儘管近期外資大量匯出資金，楊金龍強調，外資獲利達一定程度後重新配置資產，是一種正常投資操作，也就是「停利」概念，不見得是看壞股市。

至於美元維持強勢格局，令亞幣走勢受抑，楊金龍對此表示，台灣經濟成長率高、出口強勁，物價控制得宜，這些條件足以抵禦美元強勢的影響。

台幣匯率

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