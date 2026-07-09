當沖族收盤前「現沖轉資」需求浮現 永豐金證券支援線上申請信用戶

近期台股類股輪動劇烈，引發盤中數百點震盪，帶動當沖交易風險。為回應更多用戶「現沖轉資」轉券彈性需求，永豐金證券數位下單平台「大戶投 APP」的「線上加開信用戶」推出全程無紙化、免臨櫃的快速審核體驗，視條件而定、最快次一營業日完成開通。

網路財經社群近期有當沖投資人分享實務經歷：「開盤現股當沖做多，盤中遇到突發行情價格變動快速，帳戶資金一度面臨壓力。幸好先前透過大戶投APP申請信用戶，得於收盤前調整部位轉為融資留倉。雖然後續仍需補足融資自備款等，但資金調度保有彈性空間。」

現股當沖受惠稅賦優惠，帶動參與族群擴大。臺灣證券交易所統計，2026年5月當沖成交值占比37.36％，已連續半年維持於36％至37％區間；同時，平均每日當沖戶數再由4月水準增加至5月的24萬7,594戶，調節需求也跟著出現。

信用戶指可融資與融券交易的帳戶，除提供資金運用彈性，亦可在特定市場情境，作為交易調節與風險應對工具。投資人年滿20歲、開戶滿三個月，且近一年成交筆數10筆以上、累積成交金額5,000元，即可透過大戶投 APP 申請線上加開信用交易帳戶，24小時均可線上申請。只要擁有信用戶資格，如果盤中發生當沖部位被鎖死，例如，交易回補不及或交割款不足，得於指定時間內（當日14:30前）致電永豐金證券接單中心啟動「現沖轉資」或轉券機制，將原交易轉為融資買進或融券賣出留倉。

永豐金證券數位金融處表示，「數位創新的核心不只在於交易的『快』，更在於風險控管的『穩』。大戶投APP支援線上信用開戶流程，簡化過往繁複的紙本與審查流程，符合資格者最快次一營業日即可開通，希望引導投資人了解各證券交易工具適當使用情境與風險，善盡普惠金融教育責任」。