股市融資槓桿須警惕 楊金龍：新青安2.0銀行應嚴守把關

中央銀行6月理監事會罕見主動提及股市信用擴張議題，示警存在風險。央行總裁楊金龍今天表示，央行一再提醒應留意相關指標變化，因為「星星之火可以燎原」。

楊金龍今天赴立法院財委會就「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」進行專題報告。

針對有立委關注新青安2.0即將拍板，央行態度如何。楊金龍表示，先前央行提出意見，像是40年的房貸期限、5年寬限期，即便主管機關給予比較寬鬆的條件，銀行仍應善盡把關義務，「他要求40年，也不一定要給他40年」。

央行於報告中指出，伴隨台股交易熱絡，民眾擴大借貸從事理財活動，將密切關注股市融資槓桿變化，以及銀行資金流入股市情形；銀行則應留意相關信用擴張情形及風險控管。

國民黨立委林思銘指出，央行6月理監事會率先示警留意股市信用風險之後，金管會則持保守態度，認為風險可控，經過這段時間，央行對於風險看法有無改變。

雖然楊金龍先前表示，當前距離系統性風險還很遠；不過他今天強調，市場變化較大時候，即便合乎規定仍需要心存警惕，「因為我總覺得，星星之火可以燎原」。

對於市場盛行以「四貸同堂」（房貸、車貸、信貸、股票融資）形容民眾槓桿買股，楊金龍直言，「四貸同堂」這個詞有點誇張，會讓人誤以為每人都可以同時從這4個管道槓桿，實務上不太可能。

楊金龍說，近期央行提醒銀行留意風險控管，事實上，銀行大老闆也有主動警告相關部門做好風控；在事情還不是很嚴重時候，加強留意相關訊號與市場變化，這是好的作法。