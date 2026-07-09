快訊

美伊停火結束？中東專家指川普不敢全面開戰 怕被比作胡佛「已無好選項」

巴威還沒到「台東海岸先開大絕」巨大白浪瘋狂推進 旅客驚呼：這是海嘯？

致癌油預防性下架產品新增至440項 頂新集團旗下麵包、貴族世家中鏢

聽新聞
0:00 / 0:00

股市融資槓桿須警惕 楊金龍：新青安2.0銀行應嚴守把關

中央社／ 台北9日電

中央銀行6月理監事會罕見主動提及股市信用擴張議題，示警存在風險。央行總裁楊金龍今天表示，央行一再提醒應留意相關指標變化，因為「星星之火可以燎原」。

楊金龍今天赴立法院財委會就「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」進行專題報告。

針對有立委關注新青安2.0即將拍板，央行態度如何。楊金龍表示，先前央行提出意見，像是40年的房貸期限、5年寬限期，即便主管機關給予比較寬鬆的條件，銀行仍應善盡把關義務，「他要求40年，也不一定要給他40年」。

央行於報告中指出，伴隨台股交易熱絡，民眾擴大借貸從事理財活動，將密切關注股市融資槓桿變化，以及銀行資金流入股市情形；銀行則應留意相關信用擴張情形及風險控管。

國民黨立委林思銘指出，央行6月理監事會率先示警留意股市信用風險之後，金管會則持保守態度，認為風險可控，經過這段時間，央行對於風險看法有無改變。

雖然楊金龍先前表示，當前距離系統性風險還很遠；不過他今天強調，市場變化較大時候，即便合乎規定仍需要心存警惕，「因為我總覺得，星星之火可以燎原」。

對於市場盛行以「四貸同堂」（房貸、車貸、信貸、股票融資）形容民眾槓桿買股，楊金龍直言，「四貸同堂」這個詞有點誇張，會讓人誤以為每人都可以同時從這4個管道槓桿，實務上不太可能。

楊金龍說，近期央行提醒銀行留意風險控管，事實上，銀行大老闆也有主動警告相關部門做好風控；在事情還不是很嚴重時候，加強留意相關訊號與市場變化，這是好的作法。

央行 楊金龍

延伸閱讀

楊金龍談台股：外資停利匯出，希望投資人不要過度槓桿

個人理財周轉金近11月大增1.74兆元 央行緊盯股市信用擴張

台股資金大量流向AI 楊金龍：真正風險不是泡沫 是槓桿失控

房市管制何時鬆綁？楊金龍揭3大觀察指標 房價、新青安全入列

相關新聞

臺企銀AI實驗室結業 加速AI應用落地

臺企銀為厚植數位競爭力並加速人工智慧應用落地，自去年5月起舉辦AI實驗室創新培訓工作坊，從各業務單位遴選出30多位菁英員工，歷時逾一年的體系化養成，從種子成員遴選、數位賦能到創新提案的實證輔導，今年6月26日舉行結業典禮，由臺企銀總經理李國忠親自主持，頒發結業證書並肯定員工在培訓期間展現的研發能量，象徵臺企銀在專業AI人才梯隊建設上邁出關鍵一步，也展現積極轉型為「AI賦能型組織」的堅定決心。

AI金融科技協會舉辦「持證自拍×金融 Fast-ID」技術分享會

因應AI快速發展、Deepfake深度偽造及數位詐騙日益嚴峻，AI金融科技協會9日於政治大學公企中心舉辦「持證自拍 × 金融 Fast-ID」技術分享會，邀集政府、司法、金融、科技、法律及學術界近百位專家，共同探討AI時代數位身分驗證、防詐治理與數位信任發展方向。

新台幣午盤重貶1.04角 暫收32.136元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.136元，重貶1.04角，成交金額11.86億美元

金價跌向4,000美元關卡！專家：短線承壓、長線仍看多 黃金買點還沒到

國際金價近期持續走弱，9日現貨金價回落至每英兩4,061美元，市場關注是否進一步下探4,000美元整數關卡。市場分析，近期美伊衝突升溫推升油價，引發通膨疑慮，加上市場對美國聯準會（Fed）維持高利率甚至再次升息的預期升溫，帶動美元走強、美債殖利率攀升，使不具孳息收益的黃金承受賣壓。

台股資金大量流向AI 楊金龍：真正風險不是泡沫 是槓桿失控

立法院財政委員會今天邀央行總裁楊金龍專題報告「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」並備質詢。

信驊遭量化系統列「高風險」花旗高喊：不合理！最新目標價出爐

花旗證券發布最新報告指出，因應信驊（5274）除權發放股票股利，同步調整財務預估模型，看好信驊的結構性成長前景，維持「買進」評等，目標價由20,454.55元升至20,455元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。