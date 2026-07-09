快訊

不斷更新／強颱巴威持續逼近！下午2時30分發布海警 10日全台停班課一覽

獨／在野版未來帳戶主打「666」 普發撥補雙軌制、新生兒出生先領6萬元

問題油風暴擴大增至2600餘公噸 蔣萬安希望中央政府即刻做「2件事」

鎖定AI供應鏈 永豐投信發行首檔主動式ETF

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐台灣科技趨勢主動式ETF （00410A）預計7月13~17日展開募集。圖／永豐投信提供
永豐台灣科技趨勢主動式ETF （00410A）預計7月13~17日展開募集。圖／永豐投信提供

永豐投信今日宣布推出旗下首檔主動式ETF-永豐台灣科技趨勢主動式ETF，預計本月13至17日展開募集，發行價每股新台幣10元。該檔ETF聚焦台灣科技產業，將掌握本波AI供應鏈重點族群，透過主動選股與集中配置，掌握不同族群輪動帶來的機會；永豐投信也分析，台灣ETF市場正逐步從「規模競爭」走向「策略競爭」，相較被動式ETF，主動式ETF在市場波動加劇期，具備即時調整持股與資產配置之優勢，未來有望成為資產配置的重要方向。

永豐投信指出，新發行的00410A ETF，在策略布局方面將依景氣與產業變化調整持股配置，從市場變化中找出最具效率的投資機會。例如台股目前在景氣循環主升段，資產配置將著重具成長性的族群，透過相對集中持股，以期有較佳的投資績效。永豐投信也認為，台股結構正在轉型為「AI產業鏈輪動」，例如電子零組件與玻璃陶瓷族群在前五月就分別上漲140％與99％，面對AI應用快速演進，如果單純依賴歷史數據與被動追蹤指數，較難即時反應科技股輪動節奏，這也是主動式ETF的優勢。

在趨勢上，00410Ａ則緊扣 AI 升級與科技浪潮，鎖定關鍵供應鏈布局，搶先掌握新一波成長動能。對此永豐投信也特別引過去10年統計指出，前1/2台股科技型主動基金報酬約1006%，高於台灣加權指數的441%，顯示主動選股在產業分化環境下具有優勢。00410Ａ這次也以財務健全、產業前景、公司評價、公司競爭力、公司治理、現金殖利率等六大指標從1800檔上市公司裡選出投資標的。

永豐投信表示，尤其台股第四次科技牛市截至今年5月累計漲幅已達203％，漲勢主要集中AI相關族群，強弱差異明顯，00410A除採用主動選股機制外，亦規劃半年配息機制及導入收益平準金機制，期望在追求資本成長同時，可望兼顧穩健投資體驗，並協助投資人掌握台灣科技產業長期成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

延伸閱讀

10檔台股科技 ETF 配息香 00927年化配息率飆破18%奪冠

00888預計配1.753元…配息率狂飆破18%！永豐投信4檔ETF公告出爐 7月24日最後買進日

績效翻倍海外基金熱 復華全球物聯網、統一全球新科技等今年表現佳

台股ETF人氣強強滾 近一周11檔人數成長

相關新聞

0056＋00878＋00919自主加薪的底氣！艾蜜莉：存股不是追求暴富、而是讓生活更有餘裕

不知道大家有沒有這種感覺：物價漲得很有感，薪水漲得很骨感。 房租、便當、交通、日用品，每一樣都默默變貴，但薪資條上的數字，好像永遠都很淡定。 最近有一位朋友就跟我說：「唉，Emily妳知道嗎？我工作五年了，最近終於鼓起勇氣跟老闆提加薪，結果居然被他無情拒絕。我真的有夠傷心，明明工作量越來越多，生活開銷也越來越高，但薪水就是卡在原地」我聽完心有戚戚焉。 現實很殘酷：你可以很努力，但老闆不一定會幫你加薪。 所以我就跟他說：「老闆不給你加薪，如果你能力夠、機會也對，當然可以考慮找機會跳槽，去找一個更願意肯定你價值的地方。但如果你暫時還不想換工作，那也可以開始建立一套系統，慢慢幫自己加薪。」 他愣了一下問我：「什麼系統？」 我說：「一個可以讓你每個月多1萬元現金流的系統啊。」

009803績效勝過0050、006208！阮慕驊：全年殖利率有望上看8％

財經專家阮慕驊指出，市值型ETF中的009803績效超越0050和006208，總報酬率達75.41%。他預測全年殖利率有望上看8%，強調報酬績效才是投資關鍵。009803因換股策略及穩中求勝的成分股表現佳，吸引關注。

009803掛牌迄今暴漲121％！莎莉「超強動能」：最新配息0.5元3天火速填息

009803玉山市值動能50ETF自掛牌以來漲幅達121%，並在最新季配發0.5元現金股利。投資理財專家「想退休的莎莉」指出，此ETF透過動態調整價值與動能因子，提升投資效能，對存股族具吸引力。

擔心震盪？00406A全新主動防禦機制曝光！搭配00891、009800打造最強台美AI矩陣

中國信託投信分析下半年全球投資趨勢，預測「股優於債」。基金經理人唐祖蔭表示，美國將可能維持利率不變，並指出AI產業實質獲利回報上升，建議投資者應該積極布局科技股和相關ETF。

0056從25抱到現在52.75元！今年前3季配3.216元 懸緝思維：時間證明複利的威力

0056是我決定長期投資的第一檔標的，在2020年3月股災時，股價一度跌至23.38元，整年平均落在28.5元至29.5元，當時配息1.6元時，以當時最高股價29.5元來計算，配息殖利率有5.4%已經很滿意了。

手握800張0056、38歲財富自由！超馬芭樂戳破四大投資誤區：「高點隨便買」套牢2、30年

財經主持人詹璇依在訪問投資達人超馬芭樂時，揭示其持有800張元大高股息（0056），年股息高達380萬元。超馬芭樂警告投資人四大誤區，強調資金控管及選股的重要性，建議資產龐大時配置高股息，資金少時追求增值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。