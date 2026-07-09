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臺企銀AI實驗室結業 加速AI應用落地

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
臺企銀AI實驗室結業，由總經理李國忠（前排左二）主持。臺企銀／提供
臺企銀AI實驗室結業，由總經理李國忠（前排左二）主持。臺企銀／提供

臺企銀為厚植數位競爭力並加速人工智慧應用落地，自去年5月起舉辦AI實驗室創新培訓工作坊，從各業務單位遴選出30多位菁英員工，歷時逾一年的體系化養成，從種子成員遴選、數位賦能到創新提案的實證輔導，今年6月26日舉行結業典禮，由臺企銀總經理李國忠親自主持，頒發結業證書並肯定員工在培訓期間展現的研發能量，象徵臺企銀在專業AI人才梯隊建設上邁出關鍵一步，也展現積極轉型為「AI賦能型組織」的堅定決心。

臺企銀表示，在金融科技快速更迭的時代，AI技術的掌握與應用是銀行轉型升級的核心，自去年即鎖定具備創新潛力的人才進行深度培育，整體計畫涵蓋基礎職能養成、進階實務操作到PoC（概念驗證）輔導，在專業導師的引領下，成員將AI思維轉化為具體的業務解決方案。這套完整的培育體系，不僅展現對科技人才的高度重視，更為未來各項業務自動化與智能化奠定深厚根基。

AI實驗室於日前舉辦「創新提案評選」，由6組成員發表各類AI應用模型及實際應用場景，各組提案範圍涵蓋資安防護、流程自動化及數位客戶服務等核心業務領域，深度挖掘現有業務痛點提出解決方案，結合AI技術優化營運效能，展現學以致用實戰力。這些研發成果未來將逐步轉化為臺企銀優化服務品質、精進風險管理的重要推手，實踐「人機協作、智能運營」數位願景。

臺企銀積極運用AI技術守護客戶資產，其中防制詐騙的核心防線「天眼識詐專案」及「AI模型投資阻詐示警服務」，透過大數據與AI模型，精準掌握金融詐騙態樣，大幅提升異常帳戶的偵測率與阻斷效率。臺灣企銀亦響應國家級建設，成為金管會指導下指標性金融機構共同參與之「金融大語言模型（FinLLM）」創始成員，透過內外部AI研發能量的結合，不僅帶動該行由「應用AI」邁向「掌握AI」，更在AI時代共創產業關鍵優勢。

未來臺企銀將持續推動金融服務與先進科技的深度融合，並透過人才賦能計畫，將AI創新能量擴散至全行，為客戶打造更安全、便捷且受信賴的金融體驗，實踐普惠金融與永續發展的長遠目標。

臺企銀

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