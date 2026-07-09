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巴威颱風來襲 元大人壽宣布六項服務措施

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大人壽今表示，為關懷本公司保戶，針對本次巴威颱風受災保戶將提供以下六項服務措施。圖／元大人壽提供
元大人壽今表示，為關懷本公司保戶，針對本次巴威颱風受災保戶將提供以下六項服務措施。圖／元大人壽提供

元大人壽今表示，為關懷本公司保戶，針對本次巴威颱風受災保戶將提供以下六項服務措施。

一、主動理賠服務：對於本次受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後預付醫療保險金，申辦理賠所需檢附文件日後再行補齊。

二、續期保費緩繳：即日起受災保戶經申請，提供續期保費應繳日於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，緩繳三個月續期保費的服務。

三、保險單借款免收利息：即日起受災保戶經申請之新增保險單借款，免收三個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔。

四、保險單借款利息展延：即日起受災保戶經申請，提供保險單借款利息應繳日期於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，展延六個月借款利息的服務。

五、補發保險單免收工本費：受災保戶之保險單若因本次災害而遭致損毀者，將予以補發，免收工本費。

六、保戶諮詢服務：提供0800-088-008客服專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。

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