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AI金融科技協會舉辦「持證自拍×金融 Fast-ID」技術分享會

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
政府、司法、金融、科技、法律及學術界近百位專家參與「持證自拍 × 金融 Fast-ID」技術分享會，共同探討AI時代數位身分驗證、防詐治理與數位信任發展方向。AI金融科技協會／提供
政府、司法、金融、科技、法律及學術界近百位專家參與「持證自拍 × 金融 Fast-ID」技術分享會，共同探討AI時代數位身分驗證、防詐治理與數位信任發展方向。AI金融科技協會／提供

因應AI快速發展、Deepfake深度偽造及數位詐騙日益嚴峻，AI金融科技協會9日於政治大學公企中心舉辦「持證自拍 × 金融 Fast-ID」技術分享會，邀集政府、司法、金融、科技、法律及學術界近百位專家，共同探討AI時代數位身分驗證、防詐治理與數位信任發展方向。

本次活動獲得各界熱烈參與，包括司法院、法務部、內政部、警政署、數發部、證交所、證券公會、期貨公會、電支公會、臺灣銀行、國泰、富邦、台新、永豐、王道、農金、信保基金、創投公會、新創總會、中華電信、資策會、工研院、博士旺、叡揚、研勤、錠嵂及多家金融與資訊科技業者等超過30個政府及企業機構派員參加，共同探討數位身分驗證與信任未來發展方向。

AI金融科技協會理事長姚木川表示，隨著AI Agent時代來臨，傳統KYC甚至eKYC已難以因應日益複雜的身分冒用與詐騙風險，未來應進一步建立KYH（Know Your Human）、KYA（Know Your Agent）及KYT（Know Your Transaction）的新世代數位信任架構，透過持證自拍、金融Fast-ID、AI代理人管理、電子簽章及交易風險分析等技術，打造「虛實整合 人證合一 即時驗證」AI時代數位金融信任新基礎。

中央研究院主任、前數位發展部長黃彥男指出，持證自拍已成為全球數位金融、虛擬資產及跨境服務廣泛採用的身分驗證方式。金管會已正式同意金融機構採用「持證自拍 × 金融Fast-ID」作為數位驗證機制，司法實務亦逐步建立相關證據基礎，象徵台灣數位身分制度正邁向技術、法制與監理接軌的新階段。

創投公會副理事長暨台新創投總經理林宇聲則以「上得了雲、接得了地、連得了心」形容數位金融未來發展方向，強調數位身分驗證已是金融信任的重要基礎建設。

農業金庫董事長簡展穎表示，農業金庫及農金資訊同時加入AI金融科技協會，期許藉由與協會交流，加速農會轉型跟上金融科技發展，尤以AI時代，更為重要。

法律與學術專家亦從法制及司法實務提出觀點。東吳大學法學院長莊永丞指出，《電子簽章法》採行技術中立及功能等同原則，持證自拍符合電子簽章法結合OCR、人臉辨識、活體偵測及防竄改機制，可實現虛實整合、人證合一的數位身分驗證模式；前高院法官合曜國際法律策略長林玉蕙則表示，持證自拍兼具即時性、專屬性、可回溯性及證據能力，可有效提升數位身分驗證可信度，成為金融法遵與司法舉證的重要依據。

此外，現場分享金融Fast-ID已逐步應用於銀行、保險、證券、期貨及投信等金融服務，若結合持證自拍與AI辨識技術，可大幅提升遠距身分驗證可信度；新創總會秘書長謝戎峰則建議，建立跨部會新世代eKYC協作平台，整合持證自拍與金融Fast-ID多因子驗證，共同打造台灣安全、可信且具國際競爭力的數位信任基礎。

分享會開場影片同步展示「持證自拍 × 金融Fast-ID」完整驗證流程，整合手機驗證、OCR證件辨識、人臉比對、活體偵測、Deepfake防偽、多因子驗證、資料加密及AI風險分析等技術，並延伸至銀行、證券、保險、電子簽署及數位資產等多元應用場景「虛實整合、人證合一、即時驗證」，讓台灣領先國際開創新世代數位身分與數位信任時代。

AI金融科技協會9日於政治大學公企中心舉辦「持證自拍 × 金融 Fast-ID」技術分享會。AI金融科技協會／提供
AI金融科技協會9日於政治大學公企中心舉辦「持證自拍 × 金融 Fast-ID」技術分享會。AI金融科技協會／提供

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