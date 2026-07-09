全球人壽深化公平待客 總座擔任一日客服傾聽客戶心聲

全球人壽積極深化公平待客理念，近期展開一系列服務優化行動，除董事長林文惠率隊視察桃園分公司外，總經理馬君碩更化身「一日客服」，親上第一線聆聽客戶心聲；此外，特別攜手淡江大學特殊教育資源中心，於高雄及台中分公司辦理「視障友善服務推廣」教育訓練，協助同仁全面掌握視障友善服務核心觀念，將公平待客精神轉化兼具同理心與溫度的實際行動。

為確保公平待客落實到具體服務上，全球人壽總經理馬君碩今年特別參與客服中心年度盛事，化身「一日客服」親上第一線。活動期間曾有保戶來電查詢保單、確認保單理賠範圍、設定電子帳單及電子化通知服務，與聯絡資訊變更等，本活動透過高層直接聆聽保戶的聲音，得以掌握客戶在諮詢與問題反映上的真實需求，及現行服務流程中的關鍵痛點，以此作為後續制度優化與服務精進的重要依據。

結束一日客服體驗後，馬君碩對客服中心同仁的專業與辛勞表達高度肯定。為進一步替第一線同仁減壓，他期許未來應多規劃導入 AI、數位工具等科技應用；亦關切客服人才培育、數位服務普及率及優化與客戶的互動等方面議題，展現全球人壽積極推動數位轉型與有感服務的用心。

同時，為提升同仁對身心障礙族群的服務能力，全球人壽今年上半年再度與淡江大學特殊教育資源中心合作，在高雄及台中分公司辦理「視障友善服務推廣」教育訓練，由具備豐富實務經驗的講師授課，內容結合理論說明與實務案例，涵蓋視障者生活樣貌、科技輔具應用及服務互動技巧，協助同仁全面掌握視障友善服務核心觀念。課程中特別規劃「模擬眼罩體驗」環節，透過實境操作使同仁在視覺受限的情境下進行移動與互動，親身體會視障者日常生活與金融服務中所面臨的挑戰，進一步培養同理心與敏感度。透過理論與體驗並重的設計，強化櫃檯、客服等前線人員的實務應對能力，持續精進整體服務品質，打造更具包容性與溫度的金融服務環境。

此外，林文惠日前偕同馬君碩及董事們親赴桃園分公司實地視察。透過跨層級的現場交流，董事會不僅展現對一線服務的高度重視，更直接掌握服務細節並提出精進建議。此舉有效縮短決策與實務現場的距離，確保公平待客精神從策略面延伸至基層操作，讓公司治理與營運緊密連結，持續優化客戶體驗。

全球人壽深信服務的溫度，藏在最細微的服務中。未來，公司也將持續透過實地行動不斷優化服務韌性，並在每一次與客戶的接觸中，提升金融服務的溫度與關懷，具體體現公平待客的精神，並致力成為客戶心中最溫暖、最值得信賴的人生夥伴。