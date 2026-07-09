快訊

國家當創投！美國與歐洲用資本爭奪科技霸權

川普嗆20比1還擊！伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

中南部也難逃！中央山脈無法完全擋住巴威 北部+宜蘭恐被颱風核心輾過

聽新聞
0:00 / 0:00

美股高檔震盪 法人建議定期定額全球型基金

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

時序進入第3季，美國期中選舉的選情逐漸白熱化，受到通膨影響，市場對聯準會的利率決策預期一變再變，企業陸續公布第2季財報及展望，易使股市短線出現較大震盪。統一投信建議投資人利用定期定額方式布局全球股票，分散投資風險且不需擇時。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美伊進入談判階段後，國際油價已經逐步下滑至戰前水準，預計對通膨的影響將在下半年逐步降低，使目前市場對聯準會的鷹派升息預期，有機會緩和。今年股市表現主要由獲利上修所帶動，並未有泡沫跡象，時序進入7月，市場等待企業第2季財報獲利，進一步確認企業今明年獲利上修空間。

統一全球新科技基金主要核心持股為全球半導體，聚焦AI伺服器、通訊設備及資料中心相關基礎設施等產業。同時隨著AI落地，加大布局於受惠AI應用滲透的軟體應用企業。截至6月30日，這檔基金有超過四成投資於美股，其他主要布局區域及投資比例依序為台股25.3%及日股20.9%。

美股 聯準會 通膨

延伸閱讀

國泰證7月投資觀點：AI行情撐美股、日股四大產業升溫

美股ETF投資熱度升溫 00662上季以來受益人成長39% 反映 AI 題材火熱

「第四法人」的低接投資神器來了！10檔百億台股ETF Q3彎腰撿鑽石

績效翻倍海外基金熱 復華全球物聯網、統一全球新科技等今年表現佳

相關新聞

金價跌向4,000美元關卡 專家：短線承壓、長線仍看多 黃金買點還沒到

國際金價近期持續走弱，9日現貨金價回落至每英兩4,061美元，市場關注是否進一步下探4,000美元整數關卡。市場分析，近期美伊衝突升溫推升油價，引發通膨疑慮，加上市場對美國聯準會（Fed）維持高利率甚至再次升息的預期升溫，帶動美元走強、美債殖利率攀升，使不具孳息收益的黃金承受賣壓。

楊金龍談雙率 利率偏緊 匯率重申柳樹理論

中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院針對「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」做專題報告，他重申，六月理監事會已定調目前貨幣政策是「偏緊」，至於定存單的減發，是為了彌補稅收回收及央行匯市賣匯的結果。

楊金龍重申貨幣政策「偏緊」 曝上半年減發兆元存單2關鍵

央行總裁楊金龍在在立法院重申，6月理監事會已定調目前貨幣政策是「偏緊」，央行存單減發原因不是「寬鬆」。

台股資金大量流向AI 楊金龍：真正風險不是泡沫 是槓桿失控

立法院財政委員會今天邀央行總裁楊金龍專題報告「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」並備質詢。

信驊遭量化系統列「高風險」花旗高喊：不合理！最新目標價出爐

花旗證券發布最新報告指出，因應信驊（5274）除權發放股票股利，同步調整財務預估模型，看好信驊的結構性成長前景，維持「買進」評等，目標價由20,454.55元升至20,455元。

6月定期定額台積電傲視群雄 聯發科月增144％、鴻海擠下兆豐金奪前三

臺灣證券交易所公布6月定期定額戶數排名，在個股市場，「護國神山」台積電（2330）及與其高度連動的市值型、科技型標的，皆展現強勁的吸金群聚效應。6月個股的冠軍寶座仍由台積電穩坐，且單月月增戶數突破萬戶關卡，增數凌厲，聯發科（2454）則成為增幅王，戶數月增高達144％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。