美股高檔震盪 法人建議定期定額全球型基金

時序進入第3季，美國期中選舉的選情逐漸白熱化，受到通膨影響，市場對聯準會的利率決策預期一變再變，企業陸續公布第2季財報及展望，易使股市短線出現較大震盪。統一投信建議投資人利用定期定額方式布局全球股票，分散投資風險且不需擇時。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美伊進入談判階段後，國際油價已經逐步下滑至戰前水準，預計對通膨的影響將在下半年逐步降低，使目前市場對聯準會的鷹派升息預期，有機會緩和。今年股市表現主要由獲利上修所帶動，並未有泡沫跡象，時序進入7月，市場等待企業第2季財報獲利，進一步確認企業今明年獲利上修空間。

統一全球新科技基金主要核心持股為全球半導體，聚焦AI伺服器、通訊設備及資料中心相關基礎設施等產業。同時隨著AI落地，加大布局於受惠AI應用滲透的軟體應用企業。截至6月30日，這檔基金有超過四成投資於美股，其他主要布局區域及投資比例依序為台股25.3%及日股20.9%。