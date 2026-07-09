看懂三大訊號 把握日本投資機會

「鉅亨買基金」表示，未來影響日本基金表現的關鍵，將回歸經濟基本面。投資人可持續觀察薪資、消費及日圓三大訊號，並依不同經濟情境靈活調整日本基金布局策略。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，第一個關鍵訊號是「薪資成長」。日本長期受困通貨緊縮，主要原因在於薪資停滯與內需疲弱，因此日本央行多年來維持超低利率刺激經濟。近年情況已逐漸改變，日本薪資已連續五年以上維持正成長，5月通膨率為1.5%，顯示企業加薪與物價上升已逐步形成良性循環。

日本央行6月中宣布升息1碼（即0.25個百分點），將政策利率由0.75%調升至1%，為1995年以來新高，正式告別長達數十年的超寬鬆貨幣政策。張榮仁指出，市場不應只聚焦升息本身，更重要的是升息背後代表日本經濟正逐步走出「失落30年」。

第二個值得留意的訊號是「消費動能」。張榮仁指出，薪資成長是否能真正轉化為消費力，將是觀察日本景氣的重要指標。日本5月零售銷售年增率達5.3%，顯示家庭支出已有明顯回溫。若薪資、消費與企業獲利形成正向循環，日本升息反而代表經濟體質改善，而非市場利空。

第三個關鍵則是「日圓走勢」。張榮仁分析，若薪資與消費持續改善，日本央行可望延續貨幣政策正常化，日圓也有機會逐步轉強。反之，若通膨降溫、內需復甦不如預期，央行可能放慢升息甚至重新轉向寬鬆政策，日圓仍可能維持偏弱。

不同匯率環境將帶動不同產業表現。張榮仁指出，日圓升值較有利內需消費、金融及服務業；弱勢日圓則相對有利資訊科技、工業、原物料及出口導向企業，因此日本基金的投資方向也應隨市場環境適時調整。