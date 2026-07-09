台股資金大量流向AI 楊金龍：真正風險不是泡沫 是槓桿失控

臺灣證券交易所公布6月定期定額戶數排名，在個股市場，「護國神山」台積電（2330）及與其高度連動的市值型、科技型標的，皆展現強勁的吸金群聚效應。6月個股的冠軍寶座仍由台積電穩坐，且單月月增戶數突破萬戶關卡，增數凌厲，聯發科（2454）則成為增幅王，戶數月增高達144％。

2026-07-09 11:22