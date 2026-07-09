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台股資金大量流向AI 楊金龍：真正風險不是泡沫 是槓桿失控
立法院財政委員會今天邀央行總裁楊金龍專題報告「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」並備質詢。
針對台灣消費與投資呈現明顯K型化，市場資金大量流向AI概念股，上市櫃千金股已增至49家，幾乎都是AI相關個股，多檔個股本益比突破100倍，許多傳統產業股票乏人問津，股價長期低迷，產業與資本市場出現明顯失衡，楊金龍表示，AI帶動產業升級與經濟成長，是正向且值得支持的發展方向，市場對AI前景抱持樂觀態度也屬正常現象，但強調一旦投資人透過融資、借貸等方式大幅提高槓桿操作，當市場出現修正時，恐放大金融市場波動與風險，央行將持續密切關注信用資金流向及金融市場發展，避免過度槓桿累積，維持金融穩定。
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