快訊

國家當創投！美國與歐洲用資本爭奪科技霸權

川普嗆20比1還擊！伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

中南部也難逃！中央山脈無法完全擋住巴威 北部+宜蘭恐被颱風核心輾過

聽新聞
0:00 / 0:00

台股資金大量流向AI 楊金龍：真正風險不是泡沫 是槓桿失控

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院財政委員會今天邀央行總裁楊金龍（圖）專題報告「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」並備質詢。記者曾學仁／攝影
立法院財政委員會今天邀央行總裁楊金龍（圖）專題報告「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」並備質詢。記者曾學仁／攝影

立法院財政委員會今天邀央行總裁楊金龍專題報告「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」並備質詢。

針對台灣消費與投資呈現明顯K型化，市場資金大量流向AI概念股，上市櫃千金股已增至49家，幾乎都是AI相關個股，多檔個股本益比突破100倍，許多傳統產業股票乏人問津，股價長期低迷，產業與資本市場出現明顯失衡，楊金龍表示，AI帶動產業升級與經濟成長，是正向且值得支持的發展方向，市場對AI前景抱持樂觀態度也屬正常現象，但強調一旦投資人透過融資、借貸等方式大幅提高槓桿操作，當市場出現修正時，恐放大金融市場波動與風險，央行將持續密切關注信用資金流向及金融市場發展，避免過度槓桿累積，維持金融穩定。

針對台灣消費與投資呈現明顯K型化，市場資金大量流向AI概念股，央行總裁楊金龍表示，央行將持續密切關注信用資金流向及金融市場發展，避免過度槓桿累積，維持金融穩定。記者曾學仁／攝影
針對台灣消費與投資呈現明顯K型化，市場資金大量流向AI概念股，央行總裁楊金龍表示，央行將持續密切關注信用資金流向及金融市場發展，避免過度槓桿累積，維持金融穩定。記者曾學仁／攝影

楊金龍 千金股 央行

延伸閱讀

個人理財周轉金近11月大增1.74兆元 央行緊盯股市信用擴張

台股熱絡掀借貸潮 央行：密切關注股市融資槓桿

楊金龍談台股：外資停利匯出，希望投資人不要過度槓桿

楊金龍談雙率 利率偏緊 匯率重申柳樹理論

相關新聞

金價跌向4,000美元關卡 專家：短線承壓、長線仍看多 黃金買點還沒到

國際金價近期持續走弱，9日現貨金價回落至每英兩4,061美元，市場關注是否進一步下探4,000美元整數關卡。市場分析，近期美伊衝突升溫推升油價，引發通膨疑慮，加上市場對美國聯準會（Fed）維持高利率甚至再次升息的預期升溫，帶動美元走強、美債殖利率攀升，使不具孳息收益的黃金承受賣壓。

楊金龍談雙率 利率偏緊 匯率重申柳樹理論

中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院針對「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」做專題報告，他重申，六月理監事會已定調目前貨幣政策是「偏緊」，至於定存單的減發，是為了彌補稅收回收及央行匯市賣匯的結果。

楊金龍重申貨幣政策「偏緊」 曝上半年減發兆元存單2關鍵

央行總裁楊金龍在在立法院重申，6月理監事會已定調目前貨幣政策是「偏緊」，央行存單減發原因不是「寬鬆」。

台股資金大量流向AI 楊金龍：真正風險不是泡沫 是槓桿失控

立法院財政委員會今天邀央行總裁楊金龍專題報告「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」並備質詢。

信驊遭量化系統列「高風險」花旗高喊：不合理！最新目標價出爐

花旗證券發布最新報告指出，因應信驊（5274）除權發放股票股利，同步調整財務預估模型，看好信驊的結構性成長前景，維持「買進」評等，目標價由20,454.55元升至20,455元。

6月定期定額台積電傲視群雄 聯發科月增144％、鴻海擠下兆豐金奪前三

臺灣證券交易所公布6月定期定額戶數排名，在個股市場，「護國神山」台積電（2330）及與其高度連動的市值型、科技型標的，皆展現強勁的吸金群聚效應。6月個股的冠軍寶座仍由台積電穩坐，且單月月增戶數突破萬戶關卡，增數凌厲，聯發科（2454）則成為增幅王，戶數月增高達144％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。