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6月定期定額台積電傲視群雄 聯發科月增144％、鴻海擠下兆豐金奪前三

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公布6月定期定額戶數排名，在個股市場，「護國神山」台積電（2330）及與其高度連動的市值型、科技型標的，皆展現強勁的吸金群聚效應。6月個股的冠軍寶座仍由台積電穩坐，且單月月增戶數突破萬戶關卡，增數凌厲，聯發科（2454）則成為增幅王，戶數月增高達144％。

在個股定期定額交易戶數前15名中，台積電再度展現無可匹敵的霸主地位，6月交易戶數暴增2.1萬戶，總戶數衝上22.7萬戶，月增率高達10.27％，為個股中月增戶數最顯著的標的。

此外，科技權值股台達電（2308）、鴻海（2317）也深受定期定額小資族青睞。台達電6月戶數月增1,796戶、月增率達11.91％，強勢前進至第6名；鴻海則月增1,689戶、月增率7.57％，躍居第3名，罕見擠下兆豐金（2886）奪季軍。值得注意的是，高價權值股聯發科在6月增加6,350戶、月增率高達143.9％，排名從上月的18名大躍進，直接卡位第12名，主因5月時聯發科漲幅過大遭小資族「獲利了結」，6月定期定額戶數再次回流，證明小資族的操作仍相當具彈性。

相較之下，傳統定期定額避風港的金融股在6月表現普遍疲軟。前15名中共有5檔金融股交易戶數不增反減，其中以合庫金（5880）月減6.01％最多，第一金（2892）、兆豐金及玉山金（2884）也有3％至5.5％不等的衰退，反映資金正加速由傳統金融股流向半導體及AI供應鏈核心股。

鴻海 聯發科 台積電

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