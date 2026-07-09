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玉山證券率先響應開放證券2.0「跨券商財力證明線上化服務」正式上線

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為解決投資人跨證券商申請財力證明流程繁瑣的痛點，玉山證券宣布自7月8日起上線集保結算所推動的「開放證券2.0─線上傳遞財力資料服務」，成為首批獲准辦理證券商，響應政府「開放金融（Open Finance）」發展藍圖，持續以科技驅動金融服務升級，落實開放金融與綠色數位轉型。

隨著「開放證券2.0」政策，資料共享範疇已由第一階段「公開資料查詢」擴展至第二階段「客戶資訊共享」。透過標準化API（應用程式介面）與身分認證機制，投資人僅需於玉山證券平台完成數位授權並由集保結算所核驗身分，即可將其他證券商的財力證明資料加密傳輸至玉山證券，全程無須紙本文件及臨櫃作業，安全、即時且便捷。

玉山證券表示，跨證券商財力證明線上傳遞服務，對於過去欲調高證券每日交易額度或辦理融資信用交易的投資人，大幅減少等待與繁複手續，避免錯失市場投資時機。同時也是ESG永續金融承諾的具體實踐。透過減少傳統紙本文件列印與實體傳遞，持續深化無紙化金融服務，以實際行動落實低碳營運與環境永續。

面對快速變動的全球金融環境與數位轉型趨勢，玉山證券始終秉持以顧客需求為核心，持續運用金融科技打造安全、便利且直覺的服務體驗。成為先導證券商推出跨證券商財力證明傳遞服務，不僅是建立開放金融生態圈的重要里程，更是深化數位轉型的關鍵。未來，玉山證券將持續驅動數位創新，深化與第三方服務提供者（TSP）及各類金融機構的合作，將金融服務融入日常生活，提供具備效率與溫度的全方位證券理財體驗，邁向更智慧、便捷的投資新時代。

玉山 證券商 集保結算所

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