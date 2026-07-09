日圓兌美元逼近163 外匯干預風險升溫

美國聯準會會議紀要出爐，內容顯示聯準會成員對於利率走向的意見分歧，部分聯準會官員認為具備升息的理由，最終決議維持利率不變，本國銀行分析，聯準會對通膨風險的關注度在上升，對於勞動市場的憂慮相對降低，另一方面，隨著美伊緊張局勢升溫，使得美元進入盤整區間，國際油價走升，壓抑日圓兌美元貶至接近162.5，市場將關注日本政府是否進場干預。

國銀指出，美伊緊張局勢成為支撐美元的因素，同時，聯準會會議紀要顯示，官員討論多種可能的情境，包含通膨維持高檔，進而可能需要緊縮政策等情境，由於地緣政治和聯準會利率路徑的不確定性，使美元維持相對高檔，日圓則處於弱勢，日圓兌美元正朝163邁進，已出現短期內超貶的趨勢，不排除日本政府的進場干預風險。