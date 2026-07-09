美元穩定幣來襲！楊金龍：兌換平台將比照外匯銀行管理

中央銀行總裁楊金龍9日赴立法院報告，有關穩定幣發展與監理方向，楊金龍表示，面對全球穩定幣快速發展，央行將採取「差異化監管」策略，其中外幣穩定幣，尤其是美元穩定幣，未來在台灣直接發行的可能性不高，但提供美元穩定幣兌換服務的平台將納入監理，擬比照現行外匯指定銀行管理模式，規範資金進出及買賣行為，防範跨境資金流動風險。

楊金龍指出，新台幣穩定幣因由國內金融機構發行，監理相對單純；至於外幣穩定幣，除須符合我國法規外，也涉及發行國監管規範，因此管理難度較高。央行關注的重點並非交易速度，而是資金流向、買賣及跨境移轉是否受到有效監督，以維持外匯市場秩序及金融穩定。

至於穩定幣法制進度，央行業務局局長謝鳳瑛表示，金管會正研擬相關子法及執法細則，預計半年內完成，未來監理架構將區分「發行市場」與「交易市場」，針對發行機構及交易平台依業務性質建立不同管理規範，未來銀行將是穩定幣主要發行機構，實際推出時程仍須視業者規劃而定。