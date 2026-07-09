楊金龍談台股：外資停利匯出，希望投資人不要過度槓桿

外資近期大舉賣超台股，引發市場波動，中央銀行總裁楊金龍今日在立法院證實，「外資確實有停利出場」。他也提醒，希望投資人不要過度槓桿。

楊金龍說，確實大部分賣匯都跟外資有關係。根據央行統計，第一季賣匯125億美元，多數都是外資匯出。楊金龍解釋，外資在股市獲利到一定界線，自然會停利出場，重新分配，「這是一種投資觀念」。

至於立委詢問是否有建議給予投資人，楊金龍坦言，「我不是股市專家」，但希望投資人不要過度槓桿。

楊金龍表示，我比較傳統，「有多少錢投資多少」，但也了解年輕人會用槓桿，獲利會加大沒錯，但是哪一天不曉得反轉下來， 「可能會受傷」，他呼籲，投資人要有風險意識。

關於外界討論的「四貸同堂」，楊金龍認為，很容易讓人誤解，因為有投資人用房貸借錢、另一個可能用信貸，也有用融資的，但是四貸同堂好像是一個人可以同時用這些方式，「我覺得銀行不可能讓客戶這樣做，機會不高」。

但對於AI是否出現泡沫，楊金龍分析，央行雖然擔心，但這次股市上漲是有動力的，央行擔心的主要是整體信用擴張的問題。

至於對匯率的影響，楊金龍指出，外資有時會把股利留下，有時會匯出，要看外資的投資策略而定，「央行的（匯率）態度就是柳樹理論」。他強調，一定要讓匯率波動，但是不能太大，「柳樹波動不大的，除非有颱風」。