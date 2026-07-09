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楊金龍談雙率 利率偏緊 匯率重申柳樹理論

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行總裁楊金龍今日在立法院重申貨幣政策「偏緊」，對匯率則重申「柳樹理論」。記者藍鈞達／攝影
央行總裁楊金龍今日在立法院重申貨幣政策「偏緊」，對匯率則重申「柳樹理論」。記者藍鈞達／攝影

中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院針對「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」做專題報告，他重申，六月理監事會已定調目前貨幣政策是「偏緊」，至於定存單的減發，是為了彌補稅收回收及央行匯市賣匯的結果。

立委詢問減發定存單，是否代表跟央行緊縮態度背道而馳。楊金龍表示，之所以上半年累計減發超過新台幣一兆元的定存單。首先是今年稅收高，財政部稅收大約5000到6000億元鎖在央行帳戶。另外，央行首季淨賣匯125億美元，也從市場收回新台幣資金。

楊金龍說，事實上在六月理監事會已經說貨幣政策偏緊，央行政策沒有變化。

針對匯率，立委林德福詢問外資賣超台股，加大新台幣貶值，央行總裁楊金龍表示，匯率要讓它波動，要在穩定中有變化。

楊金龍進一步表示，外資有時會把股利留下，有時會匯出，要看外資的投資策略而定，「央行的（匯率）態度就是柳樹理論」。他強調，一定要讓匯率波動，但是不能太大，「柳樹波動不大的，除非有颱風」。

楊金龍也說，外資進出是影響新台幣匯率波動的主因，不過，央行在匯市是管理不是管制，而且與美國財政部溝通良好，央行也會每季公布干預金額，「都是千真萬確的數字」。

楊金龍 央行 中央銀行

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