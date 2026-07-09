房市管制何時鬆綁？楊金龍揭3大觀察指標 房價、新青安全入列

中央銀行總裁楊金龍9日在立法院表示，央行的政策利率主要目標仍是維持物價穩定、抑制通膨，至於外界關注的不動產信用管制措施是否鬆綁，央行將審慎評估三項關鍵指標，在確認房市風險明顯降溫前，不會貿然調整相關措施。

楊金龍指出，第一項觀察重點是不動產放款集中度。目前國銀不動產放款集中度已由36.71%降至35.2%，顯示信用資源過度流向房市的情況已有改善。不過，他也提醒，部分資金並未回流實體經濟，而是轉向股市，市場資金流向變化仍須持續關注。

第二項則是房價走勢。楊金龍表示，自2020年以來，台灣名目房價累計漲幅高達86%，成長率居全球第一，房價所得比也維持在9.3倍的偏高水準，顯示民眾購屋負擔依然沉重，房市尚未完全回歸健康發展。

第三項則是政府其他房市政策的影響，包括新青安貸款方案。楊金龍指出，目前財政部規劃新青安貸款提供最長5年寬限期、40年還款期限，但銀行仍可依借款人信用條件調整貸款內容。央行將持續觀察相關政策是否影響房市交易與房價變化，再綜合評估信用管制措施是否具備調整條件，以兼顧金融穩定與房市健全發展。