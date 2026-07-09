AI 飆股狂歡藏隱憂 楊金龍：真正風險不是泡沫、是槓桿失控

AI浪潮持續推升台股表現，市場資金高度集中於AI概念股，不過中央銀行總裁楊金龍9日在立法院答詢時指出，AI產業發展方向沒有問題，具備長期成長動能，真正令人擔憂的並非「產業泡沫」，而是信用槓桿快速擴張，若資金過度借貸投入股市，恐將增加金融市場風險。

立委郭國文質詢時表示，目前台灣消費與投資呈現明顯K型化，市場資金大量流向AI概念股，上市櫃千金股已增至49家，幾乎清一色都是AI相關個股，甚至有多檔個股本益比突破100倍，評價明顯偏高。相較之下，許多傳統產業股票乏人問津，股價長期低迷，甚至被市場形容為「僵屍股」，產業與資本市場出現明顯失衡。

對此，楊金龍回應表示，AI帶動產業升級與經濟成長，是正向且值得支持的發展方向，市場對AI前景抱持樂觀態度也屬正常現象。不過，他強調，央行更關注的是金融體系信用槓桿快速擴張的情況，而非AI產業本身是否形成泡沫。

楊金龍指出，一旦投資人透過融資、借貸等方式大幅提高槓桿操作，當市場出現修正時，恐放大金融市場波動與風險。因此，央行將持續密切關注信用資金流向及金融市場發展，避免過度槓桿累積，維持金融穩定。