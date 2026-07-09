聽新聞
0:00 / 0:00
楊金龍重申貨幣政策「偏緊」 曝上半年減發兆元存單2關鍵
央行總裁楊金龍在立法院重申，6月理監事會已定調目前貨幣政策是「偏緊」，央行存單減發原因不是「寬鬆」。
楊金龍表示，有兩項因子，造成上半年累計減發超過新台幣1兆元的定存單。首先是財政部稅收約5,000~6,000億元鎖在央行帳戶。另外，央行首季淨賣匯125億美元，也從市場收回新台幣資金。上述兩項因子，是上半年減發超過新台幣1兆元的定存單的主因。
楊金龍在立法院再度重申貨幣政策「偏緊」立場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。