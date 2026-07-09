楊金龍重申貨幣政策「偏緊」 曝上半年減發兆元存單2關鍵

央行總裁楊金龍在立法院重申，6月理監事會已定調目前貨幣政策是「偏緊」，央行存單減發原因不是「寬鬆」。

楊金龍表示，有兩項因子，造成上半年累計減發超過新台幣1兆元的定存單。首先是財政部稅收約5,000~6,000億元鎖在央行帳戶。另外，央行首季淨賣匯125億美元，也從市場收回新台幣資金。上述兩項因子，是上半年減發超過新台幣1兆元的定存單的主因。

楊金龍在立法院再度重申貨幣政策「偏緊」立場。